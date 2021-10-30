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Выборы мэра Харькова: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на фоне эпидемии

Суббота, 30 октября 2021, 12:41
Выборы, фото getty images

Во время голосования на грядущих выборах городского головы Харькова 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.

Источник: разъяснение Центральной избирательной комиссии

Детали: В ЦИК подчеркнули, что никакими нормативно-правовыми актами проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует. Все, что должен предъявить гражданин – это паспорт Украины.

В то же время, Комиссия уточнила, что на избирательных участках нужно находиться в респираторе или защитной маске.

Дословно: "Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины. Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила".

Что предшествовало: Ранее в соцсетях и некоторых СМИ начали распространяться предположения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках Харькова у людей якобы могут проверять сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген.

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Напомним:

  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
  • Ранее ТИК отменила регистрацию кандидатом на должность городского головы одного из самовыдвиженцев Валерия Говорова.
  • Самовыдвиженец и лидер "Партии пенсионеров" Николай Кукурика заявил об отказе от участия во внеочередных выборах Харьковского городского головы.

Украинская правда
Темы: виборыкарантинХарьковкоронавирусЦИК
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