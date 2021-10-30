Выборы мэра Харькова: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на фоне эпидемии
Во время голосования на грядущих выборах городского головы Харькова 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.
Источник: разъяснение Центральной избирательной комиссии
Детали: В ЦИК подчеркнули, что никакими нормативно-правовыми актами проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует. Все, что должен предъявить гражданин – это паспорт Украины.
В то же время, Комиссия уточнила, что на избирательных участках нужно находиться в респираторе или защитной маске.
Дословно: "Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины. Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила".
Что предшествовало: Ранее в соцсетях и некоторых СМИ начали распространяться предположения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках Харькова у людей якобы могут проверять сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген.
Знать больше: Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти
Напомним:
- 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
- Ранее ТИК отменила регистрацию кандидатом на должность городского головы одного из самовыдвиженцев Валерия Говорова.
- Самовыдвиженец и лидер "Партии пенсионеров" Николай Кукурика заявил об отказе от участия во внеочередных выборах Харьковского городского головы.