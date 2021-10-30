Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы мэра Харькова: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на фоне эпидемии

Суббота, 30 октября 2021, 12:41
Выборы мэра Харькова: в ЦИК рассказали, как будет проходить голосование на фоне эпидемии
Выборы, фото getty images

Во время голосования на грядущих выборах городского головы Харькова 31 октября избиратели смогут отдать свой голос без предъявления сертификата о вакцинации или ковид-теста.

Источник: разъяснение Центральной избирательной комиссии

Детали: В ЦИК подчеркнули, что никакими нормативно-правовыми актами проверка тестов или сертификатов у избирателей не предусмотрена, поэтому эти документы на участках никто не потребует. Все, что должен предъявить гражданин – это паспорт Украины.

В то же время, Комиссия уточнила, что на избирательных участках нужно находиться в респираторе или защитной маске.

Дословно: "Чтобы проголосовать, у избирателя должен быть паспорт гражданина Украины. Вместе с тем ЦИК призывает всех субъектов избирательного процесса соблюдать противоэпидемические правила".

Что предшествовало: Ранее в соцсетях и некоторых СМИ начали распространяться предположения о том, что в день голосования 31 октября на избирательных участках Харькова у людей якобы могут проверять сертификат о вакцинации, ПЦР-тест или тест на антиген.

Знать больше: Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти

Напомним:

  • 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Это постановление было принято в связи со смертью Геннадия Кернеса, избранного городским головой на выборах осенью 2020 года.
  • Ранее ТИК отменила регистрацию кандидатом на должность городского головы одного из самовыдвиженцев Валерия Говорова.
  • Самовыдвиженец и лидер "Партии пенсионеров" Николай Кукурика заявил об отказе от участия во внеочередных выборах Харьковского городского головы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыкарантинХарьковкоронавирусЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: