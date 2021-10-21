Укрзализныця открыла пункты вакцинации и тестирования на 10 вокзалах
АО "Укрзализныця" с 21 октября развернуло пункты вакцинации и экспресс-тестирования на covid-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.
Источник: сайт УЗ
Дословно: "Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата".
Детали: Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.
Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать covid-тест за 350 гривен. Укрзализныця отмечает, что агентом в проведении экспресс-тестирования стала "Медицинская лаборатория CSD", поскольку она "предложила самую выгодную стоимость услуг".
Также с 21 октября на 5 железнодорожных вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр – начинают работать пункты бесплатной вакцинации против коронавируса.
В пресс-службе добавили, что "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.
Предыстория:
- С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
- С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
- С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
- В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.