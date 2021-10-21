Укрзализныця открыла пункты вакцинации и тестирования на 10 вокзалах

АО "Укрзализныця" с 21 октября развернуло пункты вакцинации и экспресс-тестирования на covid-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата".

Детали: Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать covid-тест за 350 гривен. Укрзализныця отмечает, что агентом в проведении экспресс-тестирования стала "Медицинская лаборатория CSD", поскольку она "предложила самую выгодную стоимость услуг".

Фото УЗ

Также с 21 октября на 5 железнодорожных вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр – начинают работать пункты бесплатной вакцинации против коронавируса.

фото УЗ

В пресс-службе добавили, что "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

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