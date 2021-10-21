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Укрзализныця открыла пункты вакцинации и тестирования на 10 вокзалах

Четверг, 21 октября 2021, 09:28
Укрзализныця открыла пункты вакцинации и тестирования на 10 вокзалах
Фото УЗ

АО "Укрзализныця" с 21 октября развернуло пункты вакцинации и экспресс-тестирования на covid-19 на 10 железнодорожных вокзалах страны.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата".

Детали: Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах в Киеве, Львове, Харькове, Одессе, Днепре, Запорожье, Мукачево, Кривом Роге, Виннице и Полтаве.

Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать covid-тест за 350 гривен. Укрзализныця отмечает, что агентом в проведении экспресс-тестирования стала "Медицинская лаборатория CSD", поскольку она "предложила самую выгодную стоимость услуг". 

 
Фото УЗ

Также с 21 октября на 5 железнодорожных вокзалах – Киев, Харьков, Одесса и Днепр – начинают работать пункты бесплатной вакцинации против коронавируса. 

 
фото УЗ

В пресс-службе добавили, что "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Предыстория:

  • С 21 октября Кабмин изменил правила перевозки пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при наличии у пассажиров covid-сертификата (об одной дозе, или полной вакцинации), отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на сovid-19, сделанных не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
  • С 15 октября Херсонская область первой со времен весенного локдауна перешла в "красную" зону эпидопасности из-за темпов распространения covid-19. С 18 октября такая же участь постигла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую область.
  • С 23 октября Сумская область будет относится к "красному" региону эпидопасности из-за распространения коронавируса.
  • В ближайшее время могут перейти в "красную" зону Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинтранспортУкрзализныця
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