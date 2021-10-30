Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день

Суббота, 30 октября 2021, 08:27
Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день
Фото pixabay

В пятницу, 29 октября, в стране обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 30 октября

Детали: Среди 26 198 новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 305 больных, от ковид умер 541 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

В то же время выздоровело 9 449 человек.

Что предшествовало: 28 октября в Украине обнаружили рекордные 26 870 случаев заражения коронавирусом.

Напомним:

  • Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тыс. новых случаев коронавируса и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.
  • Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тыс. новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.
  • В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: