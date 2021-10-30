Ковид: в Украине снова более 26 тысяч заражений в день

В пятницу, 29 октября, в стране обнаружили еще 26 198 случаев коронавируса, что лишь немногим меньше рекорда предыдущего дня.

Источник: данные Минздрава по состоянию на утро 30 октября

Детали: Среди 26 198 новых зараженных 1643 ребенка и 379 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 305 больных, от ковид умер 541 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2280), Одесской (1973), Львовской (1880), Сумской (1612) областях и г. Киев (1455).

В то же время выздоровело 9 449 человек.

Что предшествовало: 28 октября в Украине обнаружили рекордные 26 870 случаев заражения коронавирусом.

Напомним:

Эксперты при Национальной академии наук Украины прогнозируют в Украине до 29 тыс. новых случаев коронавируса и более 900 смертей в середине ноября 2021 года.

Эксперты Киевской школы экономики (КШЭ) прогнозируют около 30 тыс. новых больных коронавирусом в сутки и до 7 тысяч госпитализированных в сутки уже в ближайшие недели. По их мнению, пик эпидемической волны придется на начало ноября, а спадет уже в начале 2022 года.

В общей сложности эксперты КШЭ ожидают до 92 тысяч умерших от эпидемии.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП