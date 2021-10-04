Нардеп от "слуг" назвала основного кандидата на пост главы ВР

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что основным кандидатом на должность председателя Верховной Рады рассматривают кандидатуру Руслана Стефанчука.

Источник: Кравчук в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым"

Прямая речь: "У нас произошло длительное заседание фракции (в Трускавце – ред.).

У нас была абсолютно откровенная нормальная работа, разговор. У нас нет никакого раскола во фракции по этому вопросу.

Действительно, это решение достаточно тяжелое (по Разумкову – ред.). Речь идет о внутрифракционном конфликте, это именно политическое измерение нашей фракции сейчас делегировать другому человеку должность председателя парламента...

У нас сейчас основной кандидат – это Руслан Стефанчук, который является первым вицеспикером".

"В чем основная разница? Владимир Зеленский без Дмитрия Разумкова стал бы президентом. А Разумков без Зеленского как президента не стал бы главой парламента".

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