Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности

Спикер парламента Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру отзыва председателя Верховной Рады с должности.

Источник: Разумков в Telegram

Прямая речь Разумкова: "Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом".

Детали: Он обнародовал обращение нардепа председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует по закону включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения".

Арахамия приобщил к обращению подписной лист народных депутатов - 175 избранников поддержали рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова с должности.

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