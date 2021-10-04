Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности
Спикер парламента Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру отзыва председателя Верховной Рады с должности.
Источник: Разумков в Telegram
Прямая речь Разумкова: "Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом".
Детали: Он обнародовал обращение нардепа председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует по закону включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем внесения такого предложения".
Арахамия приобщил к обращению подписной лист народных депутатов - 175 избранников поддержали рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова с должности.
Читайте также: Дмитрий Разумков: В отставку я не собираюсь
"В лицо не знаю, но морда как у депутата". Как изменились "слуги народа" со времен первого обучения в Трускавце
Предыстория:
- Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумковас должности председателя Верховной Рады.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа"миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.