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Разумков запустил процедуру своего отзыва с должности

Понедельник, 4 октября 2021, 21:31
фото: назарий мазылюк, уп

Спикер парламента Дмитрий Разумков по представлению народного депутата Давида Арахамии запустил процедуру отзыва председателя Верховной Рады с должности.

Источник: Разумков в Telegram

Прямая речь Разумкова: "Как и отмечал ранее, все будет происходить в соответствии с законом и Регламентом".

Детали: Он обнародовал обращение нардепа председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, в котором тот требует по закону включить рассмотрение этого вопроса в повестку дня "на пленарном заседании, следующем за днем ​​внесения такого предложения".

Арахамия приобщил к обращению подписной лист народных депутатов - 175 избранников поддержали рассмотрение вопроса об отзыве Разумкова с должности.

 

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Предыстория:

  • Депутатская фракция "Слуга народа" собрала более необходимых 150 подписей за инициирование отзыва Дмитрия Разумковас должности председателя Верховной Рады.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что у партии "Слуга народа"миллион вопросов к Разумкову, и он уже не является членом команды.

Украинская правда
Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаСлуга народа
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