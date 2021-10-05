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"Слуги" и "Довира" требуют согласительный совет, Разумков не спешит

Вторник, 5 октября 2021, 18:03
Слуги и Довира требуют согласительный совет, Разумков не спешит
Дмитрий Разумков, фото с его Facebook-страницы

Фракция "Слуга народа" и группа "Доверие" инициируют проведение во вторник согласительного совета для составления повестки дня работы парламента на 5-8 октября.

Источник: собеседники Украинской правды в Верховной Раде

Детали: Соответствующее обращение депутаты направили спикеру парламента Дмитрию Разумкову.

В то же время источник из числа "слуг", близкий к Разумкову, сообщил УП, что спешить здесь нельзя.

Прямая речь: "В регламенте не предусмотрены временные рамки, когда должен созываться этот согласительный совет. Тем более, надо понять предмет для обсуждения. Если это изменения в повестку дня, то нужно снова собрать предложения от всех комитетов, как это предусмотрено, за три дня до согласительного совета. И тогда можно собраться и обсудить".

Предыстория: Во вторник Верховная Рада на 2 дня отстранила от ведения заседаний председателя парламента Дмитрия Разумкова и планирует в четверг 7 октября вообще отправить его в отставку.

Украинская правда

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Темы: Разумков ДмитрийВерховная Радаувольнение
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