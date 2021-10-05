Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады
Народные депутаты отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
Источник: заседание парламента
Детали: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.
Это предложение поддержали 240 депутатов, из них 200 – из президентской партии.
Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.
Нардеп Александр Корниенко аргументировал эту инициативу "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова в связи с отказом спикера вносить предложения "Слуги народа" в повестку дня на эту неделю в понедельник.
Сам Разумков связал этот шаг с намерением отправить его в отставку.
"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал: задерживать этот процесс не буду. Сразу (как) поступили подписные листы, мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии) о запуске процедуры – сразу оно было согласно регламенту запущено. но я думаю, что не всех это устраивает: надо быстро и красиво", – заявил он.
"Хорошо, вы можете делать все, что вам заблагорассудится, в этом зале. Но для меня должность не значит ничего – это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году. И уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем", – добавил Разумков.
Он парировал, что знает статьи регламента парламента, но коллеги не хотят "идти по закону".
Разумков передал председательство Стефанчуку.
Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила, что происходят "похороны демократии" и "разрушение парламентаризма", а страну возвращают во времена Виктора Януковича.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем и вызвал много вопросов у фракции "Слуга народа". Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, президент упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.
- Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% украинских избирателей, поэтому он не должен занимать должность.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.