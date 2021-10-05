Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады

Народные депутаты отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Источник: заседание парламента

Детали: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

Это предложение поддержали 240 депутатов, из них 200 – из президентской партии.

Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.

Нардеп Александр Корниенко аргументировал эту инициативу "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова в связи с отказом спикера вносить предложения "Слуги народа" в повестку дня на эту неделю в понедельник.

Сам Разумков связал этот шаг с намерением отправить его в отставку.

"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал: задерживать этот процесс не буду. Сразу (как) поступили подписные листы, мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии) о запуске процедуры – сразу оно было согласно регламенту запущено. но я думаю, что не всех это устраивает: надо быстро и красиво", – заявил он.

"Хорошо, вы можете делать все, что вам заблагорассудится, в этом зале. Но для меня должность не значит ничего – это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году. И уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем", – добавил Разумков.

Он парировал, что знает статьи регламента парламента, но коллеги не хотят "идти по закону".

Разумков передал председательство Стефанчуку.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила, что происходят "похороны демократии" и "разрушение парламентаризма", а страну возвращают во времена Виктора Януковича.

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