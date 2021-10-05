Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады

Вторник, 5 октября 2021, 11:58
Нардепы отстранили Разумкова от ведения заседаний Рады
Дмитрий Разумков, фото с сайта парламента

Народные депутаты отстранили главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Источник: заседание парламента

Детали: Первый вице-спикер Руслан Стефанчук поставил на голосование предложение фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" об отстранении Разумкова от ведения пленарных заседаний на 2 дня.

Это предложение поддержали 240 депутатов, из них 200 – из президентской партии.

 

Отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний инициировали после совещания руководителей фракций у спикера.

Нардеп Александр Корниенко аргументировал эту инициативу "грубым нарушением регламента" со стороны Разумкова в связи с отказом спикера вносить предложения "Слуги народа" в повестку дня на эту неделю в понедельник.

Сам Разумков связал этот шаг с намерением отправить его в отставку.

"Если есть желание сменить главу Верховной Рады, я сказал: задерживать этот процесс не буду. Сразу (как) поступили подписные листы, мы их выдали. Вчера получили заявление от Давида Георгиевича (Арахамии) о запуске процедуры – сразу оно было согласно регламенту запущено. но я думаю, что не всех это устраивает: надо быстро и красиво", – заявил он.

"Хорошо, вы можете делать все, что вам заблагорассудится, в этом зале. Но для меня должность не значит ничего – это инструмент. Я и без должности смогу реализовывать все то, что мы обещали в 2019 году. И уверен, что в этом зале хватит людей, которые будут это делать в дальнейшем", – добавил Разумков.

Он парировал, что знает статьи регламента парламента, но коллеги не хотят "идти по закону".

Разумков передал председательство Стефанчуку.

Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" заявила, что происходят "похороны демократии" и "разрушение парламентаризма", а страну возвращают во времена Виктора Януковича.

Предыстория: 

Алена Рощенко, УП, обновлено

"Украинская правда" в Threads

Темы: Разумков ДмитрийВерховная РадаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Разумков Дмитрий
Разумков и СБУ обменялись обвинениями из-за сорванной пресс-конференции
Разумков обратится к КСУ по поводу назначения главы ГБР
"ЕС" с Разумковым предложили Раде уволить Монастырского
Последние новости
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
Все новости...
Реклама: