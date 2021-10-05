Рада определилась, когда будет увольнять Разумкова

Верховная Рада поддержала предложение голосовать за отставку своего председателя Дмитрия Разумкова в четверг 7 октября.

Источник: заседание Рады во вторник, пресс-служба ВР

Детали: За соответствующую дату проголосовали 246 депутатов.

7 октября парламент рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.

Как позже на брифинге сообщил Разумков, заседание по его отставке будет вести либо первый заместитель Руслан Стефанчук, либо нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, поскольку он не подписывался под представлением об увольнении спикера.

Он добавил, что не будет сопротивляться процедуре отставки, ведь для него "закон есть закон". Но при этом отметил, что хотя закон есть, депутаты выполняют его так, как им хочется.

Что было раньше: Во вторник народные депутаты отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.

Предыстория: