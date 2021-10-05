Рада определилась, когда будет увольнять Разумкова
Верховная Рада поддержала предложение голосовать за отставку своего председателя Дмитрия Разумкова в четверг 7 октября.
Источник: заседание Рады во вторник, пресс-служба ВР
Детали: За соответствующую дату проголосовали 246 депутатов.
7 октября парламент рассмотрит вопрос об отзыве Дмитрия Разумкова с должности спикера.
Как позже на брифинге сообщил Разумков, заседание по его отставке будет вести либо первый заместитель Руслан Стефанчук, либо нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, поскольку он не подписывался под представлением об увольнении спикера.
Он добавил, что не будет сопротивляться процедуре отставки, ведь для него "закон есть закон". Но при этом отметил, что хотя закон есть, депутаты выполняют его так, как им хочется.
Что было раньше: Во вторник народные депутаты отстранили председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем и вызвал много вопросов у фракции "Слуга народа". Несмотря на то, что спикер должен сохранять нейтралитет, президент упрекнул его за то, что тот перестал быть членом его команды.
- Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% украинских избирателей, поэтому он не должен занимать должность.
- Основным кандидатом на должность главы Верховной Рады рассматривают первого вице-спикера Руслана Стефанчука.