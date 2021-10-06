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Нападение на "Схемы" в банке: видео журналистов приобщили к расследованию

Среда, 6 октября 2021, 11:32
фото "Схем"

Полиция приобщила к материалам расследования видео из кабинета председателя правления "Укрэксимбанка", на котором зафиксированы противоправные действия группы лиц в отношении журналистов "Радио Свобода". Офис генпрокурора уверяет, что расследование будет оперативным.

Источник: глава МВД Денис Монастырский в Facebook, генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook, спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Монастырского: "В ближайшее время потерпевшая сторона передаст и оригинал восстановленной видеозаписи, который также будет приобщен к материалам производства в качестве вещественного доказательства и направлен на экспертизу...

Уверен, что расследование не займет много времени. И уже после получения результатов необходимых экспертиз правонарушителям будет объявлены согласованные прокуратурой подозрения".

Детали: Также вслед за главой МВД на инцидент со СМИ "безотлагательно" отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова. Она заверила, что ответственность за препятствование деятельности журналистов будет неизбежной.

Она указывает, что сложение полномочий председателем правления госбанка не изменит сути проблемы. Прокуроры и полицейские активно работают над расследованием этого просто недопустимого инцидента, заверила Венедиктова.

Прямая речь Венедиктовой: "В этом вопросе нет мест для размышлений - справедливое и эффективное расследование, подозрение, передача в суд, приговор.

Мы в Офисе генпрокурора не можем и не будем покрывать, простите, безумие, продемонстрированное сотрудниками государственного банка".

UPD: Как уточнила УП спикер столичной прокуратуры, сведения относительно этого события внесены в Единый реестр по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Она предусматривает дополнительный квалифицирующий признак. А именно, что противоправные действия относительно препятствования журналистам были совершенв должностным лицом с использованием своего служебного положения. То есть сейчас досудебное расследование осуществляется по ч. 1 и ч. 3 ст. 171 УК Украины.

Предыстория:

  • 4 октября "Схемы" сообщили о нападении в государственном "Укрэксимбанке" во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты". Журналист смог записать то, что происходило на аудио.
  • Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.
  • Государственный "Укрэксимбанк" обвинил журналистов "Схем" в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.
  • 5 октября журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".
  • После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.

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Украинская правда
Темы: СМИКиевбанкиМВДОфис генпрокурора
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