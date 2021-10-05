"Схемы" восстановили удаленные кадры нападения на них в "Укрэксимбанке"

Журналисты "Схем" восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном "Укрэксимбанке".

Источник: "Радио Свобода", ведущая "Схем" Наталья Седлецкая в Facebook

Прямая речь Седлецкой: "Мы обратились к техническим специалистам с просьбой попытаться восстановить видео ...

На восстановленном видео есть вся запись инцидента.

Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. Также в объектив попал момент нападения на оператора - сотрудник банка скрутил и повалил Александра Мазура и силой вырвал у него из руки карточку с другой камеры.

Нам помогли опознать мужчину - это Игорь Тельбизов - директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".

На видео видно, как работник заходит в лифт, несет технику Радио Свобода на другой этаж".

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