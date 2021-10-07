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Разумков: Следующим может быть Кличко

Четверг, 7 октября 2021, 12:43
Фото Дмитрия Ларина, УП

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что следующим могут отстранить от должности председателя Киевской администрации Виталия Кличко.

Источник: Разумков на брифинге в парламенте, отвечая на вопрос "Украинской правды", кого следующего могут отстранить от власти

Прямая речь Разумкова: "Здесь нет персоналий, не должно быть персоналий... Думаю, что следующих уже нет... Кличко – да, Кличко может быть следующий".

Детали: Он добавил, что если говорить о главах правительства, Верховной Рады, или руководителях таких ключевых министерств, как Арсен Аваков в МВД, то "не должно быть должностей".

По словам экс-спикера, он говорил с коллегами – если не нравится Разумков, и его хотят заменить, то надо менять, но в кресле председателя ВР должен быть "человек, который будет действительно отстаивать принципы парламентаризма, европейской демократии, свободы слова, верховенства права, защиты государство от попытки сконцентрировать власть в одних руках".

Почему это важно. За два года президентства Владимира Зеленского мэра Киева Виталия Кличко уже несколько раз "атаковали" из Офиса президента. В частности, в 2019 году в то время глава ОПУ Андрей Богдан добивался отставки Кличко с должности главы КГГА.

В 2021 году сам Зеленский критиковал мэра Киева из-за роста тарифов, а первый заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко – за плохую работу по строительству мостов.

В мае в Киеве начали проводить десятки обысков, возбуждать уголовные дела, связанные с приближенными к Кличко людьми. Кличко такие действия власти назвал давлением на столичную власть и лично на него.

В Офисе президента заверили, что обвинения Кличко в давлении на столичную власть безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Разумков ДмитрийВиталий Кличкоотставка
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