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У Зеленского отреагировали на упреки Кличко: "Киев сейчас проблемный"

Четверг, 13 мая 2021, 19:32
У Зеленского отреагировали на упреки Кличко: Киев сейчас проблемный

В офисе президента считают, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Источник: комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Давайте откровенно. "Политические репрессии", "силовое давление", "власть расправляемся с оппонентами" - все это классика, как только начинаются вопросы по сути. На самом деле, и близко нет никакой политики и выборов, кстати, тоже нет. Но есть городская конкретика. Качество столичной жизни…

Правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса. Поэтому абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия умышленной "политической атакой".

После очередной серии скандалов, прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные.

Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность".

Детали: По его словам, в отношении Киева обсуждаются весьма конкретных вещах: "это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт".

Он также заявил, что Киев сейчас проблемный: "отвратительные тротуары и дороги, отсутствие ливневой канализации даже на недавно отремонтированных улицах, отсутствие внятной логистики управления транспортными потоками, феерически скандальная застройка, постоянные скандалы вокруг коммунальных предприятий".

Предыстория:

  • С 11 мая в структурах, что подчиняются КГГА, прокуратура и фискалы проводят обыски. Так, 11 мая правоохранители пришли в "Киевзеленстрой".
  • 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков. Кроме этого, обыски проводили в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.
  • Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице – прошли обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет". В тот же день обыски провели и в "Киевавтодоре".
  • По результатам проведенных 12 мая обысков сообщили о подозрении трем действующим и четырем бывшим высокопоставленным чиновникам департамента социальной политики КГГА.
  • 13 мая прокуратура вместе с фискалами пришли с обысками к коммунальным предприятиям "Киевпастранс", "Киевский метрополитен" и к коммерческим структурам.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКиевВиталий Кличко
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