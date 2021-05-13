В офисе президента считают, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Источник: комментарий советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, предоставленный "Украинской правде"

Прямая речь: "Давайте откровенно. "Политические репрессии", "силовое давление", "власть расправляемся с оппонентами" - все это классика, как только начинаются вопросы по сути. На самом деле, и близко нет никакой политики и выборов, кстати, тоже нет. Но есть городская конкретика. Качество столичной жизни…

Правоохранители провели соответствующую работу, начали задавать конкретные вопросы о деньгах и качестве сервиса. Поэтому абсурдно пытаться обозвать конкретные юридические действия умышленной "политической атакой".

После очередной серии скандалов, прокуратура системно проанализировала ситуацию и сделала соответствующие выводы – вполне прозрачные.

Выявлены махинации на десятки миллионов гривен. Это не про политику, это про то, что в киевских городских структурах построена вредоносная теневая система. И за это точно должна быть ответственность".

Детали: По его словам, в отношении Киева обсуждаются весьма конкретных вещах: "это улицы, дома, дороги, услуги, парки, комфорт".

Он также заявил, что Киев сейчас проблемный: "отвратительные тротуары и дороги, отсутствие ливневой канализации даже на недавно отремонтированных улицах, отсутствие внятной логистики управления транспортными потоками, феерически скандальная застройка, постоянные скандалы вокруг коммунальных предприятий".

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