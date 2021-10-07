В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты – министр

У пользователей приложения "Дия" на платформе Android появилась возможность получить электронную версию так называемого "желтого" внутреннего ковид-сертификата (о прививке одной дозой вакцины).

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram

Детали: По его словам, сгенерировать сертификат можно в тот же день, когда получили первую дозу вакцины.

Министр добавил видеоинструкцию, как это сделать. Согласно ей, сначала нужно обновить приложение "Дия" до последней версии и авторизоваться в нем. Затем необходимо нажать "Услуги", "COVID-сертификаты", "Получить COVID-сертификаты" и подписать согласие на передачу личных данных дия-подписью.

После этого сертификат должен подтянуться в приложение автоматически и действовать 120 дней.

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Напомним: Министерство цифровой трансформации планирует ввести в мобильном приложении "Дия" еще два вида электронных документов касательно COVID-19 - сертификат о результатах ПЦР-тестирования и сертификат о том, что гражданин переболел коронавирусом и выздоровел.