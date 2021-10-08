Стефанчука избрали спикером Рады
Пятница, 8 октября 2021, 11:55
Народные депутаты избрали Руслана Стефанчука главой Верховной Рады вместо отозванного накануне с этой должности Дмитрия Разумкова.
Источник: трансляция заседания парламента
Детали: Назначение первого вице-спикера Стефанчука спикером поддержал 261 депутат.
Во время рейтингового голосования перед окончательным кандидатуру Руслана Стефанчука поддержали 257 депутатов, кандидатуру Алексея Гончаренко – 44 депутата, кандидатуру Яны Зинкевич – 146 депутатов.
Голосовали за кандидатуру, которая по рейтинговому голосованию набрала больше всего голосов.
Стефанчук поблагодарил за доверие и и перехватил у вице-спикера Елены Кондратюк ведение заседания.
Предыстория:
- 7 октября народные депутаты 284 голосами отозвали Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
- Фракция "Слуга народа" сразу же собралась и делегировала Руслана Стефанчука на должность главы Верховной Рады, а Александра Корниенко на должность первого заместителя главы ВР.
- На должность нового главы Верховной Рады выдвинули 5 кандидатур: Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.
- Железняк и Лерос позже сняли свои кандидатуры с рассмотрения.
- 7 октября нардепы не смогли избрать нового главу Верховной Рады, отложили этот вопрос на 8 октября.
Украинская правда