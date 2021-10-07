На должность главы Рады выдвинули 5 кандидатур
На должность нового главы Верховной Рады выдвинули народных депутатов Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.
Источник: трансляция заседания Верховной Рады
Детали: Стефанчука выдвинула фракция "Слуга народа".
Железняка выдвинули избранники от "Голоса", которые сейчас входят в депутатское объединение "Справедливость".
Лерос и Гончаренко предложили кандидатуры друг друга.
"Европейская солидарность" выдвинула Зинкевич. Ирина Геращенко просила дать день на подготовку ее декларации, но это не удовлетворили.
Председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что все фракции и депутаты могут выдвигать кандидатуры, потом их будут обсуждать и будет время подать документы.
После выдвижения кандидатур она объявила перерыв на 30 минут (до 13:13), чтобы аппарат Верховной Рады подготовил сведения о кандидатах на спикера.
Этому предшествовало: 7 октября народные депутаты 284 голосами отозвали Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.
Фракция "Слуга народа" сразу же собралась и делегировала Руслана Стефанчука на должность главы Верховной Рады, а Александра Корниенко на должность первого заместителя главы ВР.
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Предыстория:
- 30 сентября фракция "Слуга народа" инициировала сбор подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента. Глава фракции Давид Арахамия объяснил такой шаг "регламентной войной", развязанной Разумковым, и различием во взглядах.
- 2 октября нардепы "Слуги народа" на "выездном заседании" в Трускавце собрали необходимые подписи за отставку Разумкова и договорились уже 4 октября приступить к процедуре отзыва действующего спикера.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков должен был поддерживать позицию партии в вопросе санкций или борьбы с олигархами, но он пошел другим путем. Зеленский также сказал, что у Разумкова "другие политические взгляды", чем у 73% его избирателей.
- 5 октября депутаты фракции "Слуга народа", групп "Довіра" и "За майбутнє" отстранили Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня. "Слуги народа" за это время внесли в повестку дня вопрос о его отставке.
- Заседание во время рассмотрения вопроса об отставке Разумкова вел Даниил Гетманцев ("Слуга народа").