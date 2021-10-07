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На должность главы Рады выдвинули 5 кандидатур

Четверг, 7 октября 2021, 12:45
Разумков и Кондратюк прощаются в президиуме, фото Дмитрия Ларина, УП

На должность нового главы Верховной Рады выдвинули народных депутатов Руслана Стефанчука, Ярослава Железняка, Яну Зинкевичу, Гео Лероса и Алексея Гончаренко.

Источник: трансляция заседания Верховной Рады

Детали: Стефанчука выдвинула фракция "Слуга народа".

Железняка выдвинули избранники от "Голоса", которые сейчас входят в депутатское объединение "Справедливость".

Лерос и Гончаренко предложили кандидатуры друг друга.

"Европейская солидарность" выдвинула Зинкевич. Ирина Геращенко просила дать день на подготовку ее декларации, но это не удовлетворили.

Председательствующая вице-спикер Елена Кондратюк отметила, что все фракции и депутаты могут выдвигать кандидатуры, потом их будут обсуждать и будет время подать документы.

После выдвижения кандидатур она объявила перерыв на 30 минут (до 13:13), чтобы аппарат Верховной Рады подготовил сведения о кандидатах на спикера.

Этому предшествовало: 7 октября народные депутаты 284 голосами отозвали Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

Фракция "Слуга народа" сразу же собралась и делегировала Руслана Стефанчука на должность главы Верховной Рады, а Александра Корниенко на должность первого заместителя главы ВР.

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Предыстория: 

УП, уточнено
Темы: Верховная Рада
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