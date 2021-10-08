Накануне смерти Поляков был в компании помощника Скороход - источники
Пятница, 8 октября 2021, 14:55
Нардеп Антон Поляков накануне смерти встречался с помощником депутата Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.
Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах, журналист Алексей Братущак в Facebook
Детали: Один из источников говорит, что действительно, накануне смерти Поляков "общался с человеком с такой фамилией".
По данным Братущака, Поляков и Джамбулатов вместе выпивали.
Что предшествовало:
- Полиция и коллеги сообщили, что 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.
- Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
- По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.
- По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.
Украинская правда