Накануне смерти Поляков был в компании помощника Скороход - источники

Нардеп Антон Поляков накануне смерти встречался с помощником депутата Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах, журналист Алексей Братущак в Facebook

Детали: Один из источников говорит, что действительно, накануне смерти Поляков "общался с человеком с такой фамилией".

По данным Братущака, Поляков и Джамбулатов вместе выпивали.

Что предшествовало: