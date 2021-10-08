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Накануне смерти Поляков был в компании помощника Скороход - источники

Пятница, 8 октября 2021, 14:55
Скороход и Поляков скриншот

Нардеп Антон Поляков накануне смерти встречался с помощником депутата Анны Скороход Русланом Джамбулатовым.

Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах, журналист Алексей Братущак в Facebook

Детали: Один из источников говорит, что действительно, накануне смерти Поляков "общался с человеком с такой фамилией".

По данным Братущака, Поляков и Джамбулатов вместе выпивали.

Что предшествовало: 

  • Полиция и коллеги сообщили, что 33-летнего народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.
  • Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
  • По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта, в машине Полякова начало тошнить.
  • По предварительной информации Поляков умер от острой коронарной недостаточности.

Темы: ПоляковВерховная Рада
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