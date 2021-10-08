Нардепу Полякову стало плохо в такси, причины смерти устанавливаются - прокуратура

Народному депутату Антону Полякову стало плохо в такси, причины смерти устанавливаются.

Источник: генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook, Киевская городская прокуратура, Патрульная полиция

Прямая речь: "Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, которое остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая"не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, который состоится уже в ближайшие часы".

Детали: В полиции добавляют, что патрульные срочно вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж.

В дальнейшем инспекторы достали пассажира из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание. Патрульные немедленно начали сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой. В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасными, человек в себя так и не пришел.

В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ ЧП в г. Киеве. Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти Полякова.

Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Что предшествовало: Полиция и коллеги сообщили, что народного депутата Антона Полякова нашли мертвым в такси в Днепровском районе Киева.

Справка: Антон Поляков прошел в Верховную Раду как выдвиженец от партии "Слуга народа" в 206-м округе в Черниговской области, но 15 ноября 2019 года "слуги народа" исключили его из фракции – как говорили, из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по чувствительным вопросам и конфликтом с руководством фракции и тогдашним руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

16 декабря Поляков попросил исключить его из партии "Слуга народа" по "идеологическим и моральным принципам".

После исключения вступил в группу "За майбутнє", которую ассоциируют с Коломойским.

Поляков был среди тех депутатов, которые завалили поправками ко второму чтению т. н. "антиколомойский" закон – закон о банках, который запретил возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому. Он подавал иск против главы ВР Дмитрия Разумкова и главы финансового комитета ВР Даниила Гетманцева из-за этото закона.

Поляков возглавлял подкомитет по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Поляков также неоднократно заявлял, что "слуги народа" получают доплату в конвертах.

Летом 2021 года журналисты застали Полякова с другой "изгнанницей" "Слуги народа" Анной Скороход на выходных во Львове. Скороход замужем.