Медведчуку объявили новое подозрение: госизмена и содействие терроризму

По материалам Службы безопасности Украины народному депутату из ОПЗЖ и куму Путина Виктору Медведчуку объявлено ​​новое подозрение - о государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Источник: сообщение на сайте СБУ

Детали: По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Дословно: "В частности, после того, как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

Однако РФ должна планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины".

Больше деталей: СБУ выложила аудиозапись разговоров, которые должны подтверждать существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ.

В частности, на записях Медведчук разговаривает с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, помощником Путина Владимиром Сурковым, заместителем главы администрации Путина Владимиром Островенко, послом РФ Михаилом Зурабовым, так называемыми "министрами ЛНР и ДНР" Дмитрием Ляминым и Александром Тимофеевым, а также с "казачим атаманом ЛНР" Павлом Дреминым.

По данным спецслужбы, экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук, который, в частности, общается о реализации незаконных схем с представителями российской власти. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.

В частности, при посредничестве приближенного к Медведчуку бизнесмена Сергея Кузяры на оккупированной территории были выбраны 2 фактически не работающих угольных предприятия. Их руководителями назначены представители оккупационных властей ОРДЛО, им открыты банковские счета и заключены с ними договора на поставку угля.

Эти вопросы согласовывались, в том числе с главарями боевиков. За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийские террористы всего были профинансированы на сумму более 200 млн гривен.

В СБУ отметили, что в рамках следствия прорабатывается вопрос объявления подозрения другим лицам.

Прямая речь Баканова: "Следствие располагает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличности в "ЛДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и т.д.) впоследствии были реализованы".

Предыстория: В сентябре суд арестовал бизнесмена Сергея Кузяру по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен.

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку подозрение в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Правоохранители подозревают, что Медведчук вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также в 2020 году Медведчук передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ.