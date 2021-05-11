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Венедиктова подписала подозрение Медведчуку

Вторник, 11 мая 2021, 15:39
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене куму Путина голове политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Источник: Венедиктова в Facebook, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь: "Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме.

По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых ".

Детали: По данным УП, это Виктор Медведчук и Тарас Козак. Венедиктова пишет, что они подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

По результатам обысков, местонахождение М (то есть Медведчука -ред.) не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей, пишет Венедиктова.

Что предшествовало: 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Предыстория: 

  • 29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против Козака и телеканалов с орбиты Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против Козака и связанных с ним юрлиц стало расследование СБУ схем с поставками угля с оккупированных территорий, которые способствуют финансированию терроризма.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма
  • 9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.

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Украинская правда

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Темы: МедведчукгосизменаОфис генпрокурораСБУ
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