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Все фракции, кроме "слуг", требуют отобрать у Третьяковой комитет

Пятница, 8 октября 2021, 18:47
Все фракции, кроме слуг, требуют отобрать у Третьяковой комитет
Галина Третьякова, фото с ее FACEBOOK-страницы

Председатели фракций и групп Верховной Рады, кроме "Слуги народа", подписали обращение к руководству парламента с требованием уволить Галину Третьякову с должности председателя комитета социальной политики и защиты прав ветеранов. Причина - ее бессердечное высказывание об умершем нардепк Антоне Полякове.

Источник: народный депутат из группы "За будущее" Тарас Батенко в Facebook

Детали: Инициаторами обращения являются депутаты группы "За будущее", которую связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Прямая речь Батенко: "Ожидаем решения председателя Верховной Рады Украины и комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организационной работы Верховной Рады Украины. Будем жестко настаивать на отстранении пани Третьяковой от занимаемой должности на следующей пленарной неделе!"

Больше деталей: Депутат также заявил, что Третьякова "недостойна быть народным депутатом после таких циничных и бездушных слов о смерти Антона Полякова".

 

Предыстория: Нардеп из группы "За будущее" Антон Поляков, которому было всего 33 года, умер этой ночью в такси в Киеве. Ему внезапно стало плохо.

Поляков шел в Раду как "слуга народа", но позже его исключили из фракции.

Нардеп-"слуга" Галина Третьякова прокомментировала его смерть следующим образом: "Как по мне, то это минус один враг. Засим - все хорошо".

Это вызвало возмущение среди депутатов, и ее решили отстранить от 5 сессионных заседаний Рады.

Украинская правда

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Темы: ПоляковВерховная Радаскандал
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