Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, стреляли из запрещенного оружия

8 октября российские оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: Три нарушения были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.

У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ.

Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеского огня 8 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья - тяжелое.