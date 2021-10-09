Оккупанты 10 раз нарушали "тишину" на Донбассе, стреляли из запрещенного оружия
8 октября российские оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Источник: штаб ООС
Детали: Три нарушения были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В частности, позиции украинских воинов у Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого оккупанты стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Майорска - из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку Крымского наемники дважды вели обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также минометов калибра 120 мм.
У Причепиловки враг применил станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
В сторону населенного пункта Лопаскино российско-оккупационные войска дважды стреляли из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Широкино обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинские военные открывали огонь в ответ.
Напомним: Как уже сообщалось, в результате вражеского огня 8 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в больнице. Состояние его здоровья - тяжелое.