Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано из-за отсутствия кворума
Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.
Источник: источник УП в комиссии, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook
Детали: Заседание должно было начаться в 10:00, однако один из членов комиссии – Андрей Гуджал – не явился.
Таким образом, для проведения заседания не хватило кворума.
По мнению источника УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.
Источник ссылается на слова неназванного западного дипломата, который назвал позорным срыв работы комиссии.
"Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет", – заявил дипломат.
Вместе с тем, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.
Предыстория:
- В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
- Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
- Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.