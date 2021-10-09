Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано из-за отсутствия кворума

Суббота, 9 октября 2021, 10:04
Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано из-за отсутствия кворума

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Источник: источник УП в комиссии, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

Детали: Заседание должно было начаться в 10:00, однако один из членов комиссии – Андрей Гуджал – не явился.

Таким образом, для проведения заседания не хватило кворума.

По мнению источника УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

Источник ссылается на слова неназванного западного дипломата, который назвал позорным срыв работы комиссии.

"Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет", – заявил дипломат.

Вместе с тем, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

Предыстория:

  • В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
  • Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Антикоррупционная прокуратура
От Лондона до Брюсселя
САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и отстранить его
10 млн залога Трубицына взыскали в доход государства
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: