Заседание комиссии по избранию руководителя САП сорвано из-за отсутствия кворума

Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Источник: источник УП в комиссии, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в Facebook

Детали: Заседание должно было начаться в 10:00, однако один из членов комиссии – Андрей Гуджал – не явился.

Таким образом, для проведения заседания не хватило кворума.

По мнению источника УП, ряд членов комиссии блокируют процесс отбора, поскольку не хотят независимой САП.

Источник ссылается на слова неназванного западного дипломата, который назвал позорным срыв работы комиссии.

"Украине нужно решить, хочет ли она настоящей антикоррупционной системы или нет", – заявил дипломат.

Вместе с тем, председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что на заседание комиссии в субботу не явились три члена, контролируемые Офисом президента: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

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