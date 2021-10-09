ЕС и США отреагировали на срыв заседания комиссии по руководителю САП
Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу.
Источник: Посольство США в Украине
Дословно: "ЕС и США очень разочарованы необъяснимыми и неоправданными задержками с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ключевого органа в борьбе с коррупцией на высоком уровне".
"Призываем отборочную комиссию без промедления возобновить работу. Неспособность продвинуться в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами".
Что предшествовало: Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.
Предыстория:
- В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
- Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
- Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
- Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.