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ЕС и США отреагировали на срыв заседания комиссии по руководителю САП

Суббота, 9 октября 2021, 13:08
ЕС и США отреагировали на срыв заседания комиссии по руководителю САП
Shutterstock

Европейский Союз и США разочарованы срывом заседания комиссии по отбору руководителя САП и призывают ее без промедления возобновить работу.

Источник: Посольство США в Украине

Дословно: "ЕС и США очень разочарованы необъяснимыми и неоправданными задержками с избранием главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ключевого органа в борьбе с коррупцией на высоком уровне".

"Призываем отборочную комиссию без промедления возобновить работу. Неспособность продвинуться в процессе отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами".

Что предшествовало: Заседание комиссии, которая должна выбрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, не состоялось в субботу из-за отсутствия кворума.

Предыстория:

  • В конце августа четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
  • Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.
  • Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
  • Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: 4 представителей совета прокуроров, которых ранее определили, и 7 делегированных Верховной Радой.
  • Предыдущий глава специализированной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении в августе 2020 года.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционная прокуратураСШАЕС
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