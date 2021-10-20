Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти

Вибори мера в Харкові навіть у 2021 році може виграти тільки Кернес. Хай навіть його немає серед живих.

"Знаєте, зараз такі у Харкові вибори, що хто ближчий до Кернеса був, у того і більше шансів",– не без гіркої іронії пояснює УП один із харківських політиків.

По суті, за майже 15 років, коли покійний мер Харкова беззмінно грав першу скрипку у місті, він перестав бути реальним живим політиком.

Кернес зумів перерости себе конкретного, і будучи абсолютно контраверсійною фігурою для загальноукраїнської політики, стати ледь не архетипним символом для політики харківської.

За великим рахунком, не важливо було, бігає він чи сидить у візку, здоровий чи помирає від вірусу десь у Німеччині... Врешті, не важливо навіть чи живий він, чи взагалі існує фізично.

Виявилось, що харків’янам досить і символічного, "колективного" Кернеса. Останні місцеві вибори у жовтні 2020 року це довели. Кернес, ні разу за всю кампанію не показавшись на публіці чи хоч на фото, виграв мерські перегони в першому ж турі.

Всі в місті знали, що він у критичному стані, всі в харківському бомонді розуміли, що мер навряд чи виживе, але ніхто так і не спромігся запропонувати якийсь інший варіант. І місто обрало віртуального, напівживого мера, який трохи більш як через два місяці помер.

Здавалося, що на цьому харківська трагікомедія мала б завершитись. Але ж ні – вона триває досі.

Напередодні нових виборів мера у Харкові знову лідирує Кернес. Правда, тепер у формі двох своїх "друзів"– Ігоря Терехова та Михайла Добкіна.

Тільки ці двоє мають шанси поборотись за крісло мера. І треба їм для цього не стільки переконати виборців у тому, що вони кращі "господарники", як довести, що вони більше любили Геннадія Адольфовича, а він, у свою чергу, любив їх.

Як так сталось, що найбільше місто Сходу далі голосує за мертвого мера, хто з його "друзів" має кращі шанси стати наступником та як Офіс Зеленського виграє вибори, хоч і не висунув жодного реального кандидата, з’ясовувала "Українська правда".

Хто на Харків?

За кілька тижнів до "дня Х" про вибори в Харкові нагадувало тільки одне перехрестя неподалік облради.

Там клаптик тротуару скромно ділили між собою агітатори "Європейської солідарності", яка висунула на вибори голову своєї фракції в облраді Олександра Скорика, і партії Шарія, від якої в мери пішов колишній член ОПЗЖ, Володимир Плетньов.

Через дорогу від них, на "скляному" ТРЦ Platinum plaza – ще два борди.

По центру – Добкін, що на тлі оглядового колеса в Парку Горького обіцяє "продовжити розпочате разом". Зліва – Олександр Фельдман, бізнесмен та нардеп від ОПЗЖ. Він цього разу в мери не йде, просто згаданий ТРЦ належить йому.

Врешті, ця рекламна площа чи не єдина, доступна Добкіну. Контроль над місцевим монополістом зовнішньої реклами давно захопила команда Кернеса. І втрачати його не планує. Тож Добкіну місця на харківських бордах прогнозовано забракло.

Чого не скажеш про головного претендента на перемогу, чинного в.о. мера Ігоря Терехова. Його реклами в центрі міста теж не рясно. Але не тому, що він не може її розмістити. Просто його борди густо розклеєні по об’їзній дорозі та робітничих кварталах.

"За останні тижні Терехов дуже активну кампанію повів. У Харкові з кожної праски лунає, що "Терехов – наступник Кернеса". Ні в кого не має бути сумнівів",– ділиться спостереженням один із топів Зе!команди у регіоні.

І справді, в.о. мера веде найактивнішу роботу на всіх фронтах: від публічного відкриття різних закладів і парків, до побудови тіньових структур і залучення "прихильників".

"На Терехова зараз працює такий собі технолог Дмитро Касьянов. Він всім відомий тим, що будував для Березенка і Порошенка агітаційні "сітки" на минулих виборах. Він в цьому, треба віддати належне, профі. Плюс іде обдзвон прихильників з міського центру, типу "ми від Терехова, чим вам допомогти, які у вас проблеми?". І це працює",– розповідає один із харківських політиків не під запис.

Історія стосунків Добкіна і Кернеса не менш ефектна, ніж у Терехова, але із скромнішим масштабом.

Колись саме Кернес зробив все, щоб у 2006 році Добкін виграв вибори мера. Та кампанія подарувала українській політиці незабутні меми про "скучное лицо" и почала епоху Кернеса у Харкові.

Після того він владу у місті уже не випускав, а коли Добкін у 2010 став губернатором, Кернес сам став мером.

Щоправда в останні роки життя Геннадій Адольфович і Михайло Маркович подібно до Гоголівських персонажів сильно посварились і, по суті, стосунків не підтримували. Сварка сталась, за даними УП, начебто через контроль над якимись спільними бізнес-проектами.

Після смерті Кернеса Добкін згадав, як сильно вони товаришували. Тепер головний акцент своєї кампанії, як колись і його "друг", Добкін робить на живих зустрічах, веде активно дворову кампанію, зустрічається з людьми і своєю специфічною харизмою підкуповує місцевих.

Врешті, впізнаваність у нього в місті досі величезна, а іншого шансу повернутись в активну політику може і не бути. Як розповідають, сам Добкін в приватних розмовах переконує, що якщо програє ці вибори, то піде з політики взагалі.

"Бордів йому не дають, але бачимо, що газети роздають на його підтримку, якісь ефіри він має. Правда, не видно, щоб у нього були якісь серйозні бюджети",– розповідає співрозмовник з числа харківських політиків.

Ще гірші справи у проукраїнських партій. Харків завжди вирізнявся на тлі інших східних міст досить великим сегментом проєвропейських виборців. Тут свого часу пристойно виглядала місцева "Самопоміч" чи той же Блок Порошенка.

Але на виборах мера українські демократи знову затіяли отаманщину.

Вони й так мають мізерні шанси на виграш, але це не завадило їм ще й розсваритися. Тож ніякого "єдиного кандидата" від умовних ЄС, "Голосу", Демсокири, "Правого сектору", "Нацкорпусу" тощо не могло і бути.

Натомість в мери окремо підуть голова місцевого Нацкорпусу Костянтин Немічев і згаданий вище Скорик з ЄС. При тому обидва позиціонують себе "єдиними кандидатами" від опозиції.

"Коли я побачив тих кандидатів у мери, зрозумів, що Харків ставлять на грань того, що в нього не буде вибору. Ви ж розумієте, що Харків – східний форпост, і тут дуже близько границя, тут народився добровольчий і волонтерський рух. Нам нав’язують історію, що є тільки два кандидати, більше в людей вибору нема. Ми не могли залишити проукраїнський електорат без вибору", – пояснює свою позицію Скорик.

За нього, до речі, приїздила агітувати у Харків поки що голова партії "Голос" Кіра Рудик. За даними УП, це була її скромна подяка за те, що депутатів її партії кличуть на ефіри каналів Петра Порошенка.

Добкін на зустрічі з харків'янами фото: www.dobkin.com.ua

Нацкорпусівець Немічев пояснює своє балотування тим, що навіть після смерті Кернеса нічого в місті не змінилось.

"Якщо розкласти всі 100% харків’ян, то 25% – проукраїнських, десь 60-70% людей, які просто працюють, їм не важливо, що відбувається, й інша меншість – це проросійське коло. Після 2014 року люди вже зрозуміли, що вони живуть в Україні. Кернеса не стало, але його команда залишилась. І вона робить те ж саме. Не можу сказати, що глобально щось змінилось",– пояснює Немічев, який мітить на свої 25%.

Формально найгірша ситуація у президентської партії "Слуга народу" – вона взагалі не висунула кандидата, фактично визнаючи власну безпорадність у харківських справах.

Однак насправді справи в Офісу Зеленського не такі погані.

Після прямого програшу на минулих виборах мера, коли висуванець "Слуги" губернатор Олексій Кучер поступився опонентам в прямій сутичці, Банкова вирішила зіграти у харківській грі "в темну".

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Двоє у пошуці господаря

Згідно з даними соціологічного дослідження групи "Рейтинг", які проводилися на початку жовтня, за Терехова готові віддати свої голоси 57,6% харків'ян, які визначилися і мають намір прийти на дільниці. 27,6% – підтримують Добкіна.

Ще минулого року олігарх Павло Фукс в інтерв’ю "Українській правді" захоплено розповідав, що буде підтримувати Терехова, як тільки зможе. Союзником Фукса у питанні підтримки в.о. мера також був екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Після смерті Кернеса, Арсен Борисович намагався повернути свій вплив на рідний край. Одним із інструментів було покровительство над Тереховим.

Навесні головному кандидату в мери Харкова підтримка таких людей як Фукс і Аваков була максимально вигідною.

У в.о. міського голови Харкова давні стосунки з колишнім міністром. У часи, коли Аваков був головою Харківської ОДА, Терехов працював його заступником. Однак, як тільки в Арсена Борисовича почалися проблеми в період правління Януковича – Терехов швидко перейшов у команду Кернеса.

Коли Геннадій Адольфович зліг з ковідом і фізично не міг бути головним, Терехов знову знайшов нового-старого покровителя в особі Арсена Борисовича.

Але за останні місяці новий сюзерен Терехова Аваков втратив крісло міністра і дуже попсував стосунки з Банковою.

У Фукса ситуація ще гірша, адже на компанії з його орбіти РНБО наклала санкції і, за останніми даними, планує продовжити наступ на його газовий бізнес. Скільки б він не відхрещувався від проблемних активів.

"Фукс зараз намагається нікуди не влазити. Сидить в Києві і грає цілими днями у свій гольф в заміському клубі, чекаючи нових санкцій", – іронічно описує зміни в житті олігарха один із його партнерів.

Такі зміни в житті ситуативних партнерів змусили Терехова шукати більш стабільних покровителів.

"Ігор не палиться, що з Офісом має якісь домовленості, але десь у вересні він дійшов до Зеленського. Єрмак, інші ці товариші сказали, що Терехов їх цілком влаштовує. У них головна умова – щоб впливу Авакова на місто не було", – розповідає не під запис впливовий співрозмовник УП з Харкова.

За останній час співпраця Офісу із Тереховим і справді стала помітною. Так, за даними УП, на прохання Банкової нещодавно на посаду заступника міського голови з питань цифровізації було призначено Сергія Кузьміна. Свого часу Кузьмін працював керівником ДАБІ, але дуже коротко, бо не зміг пройти випробувального терміну.

"Взамін на підтримку Офісу, Терехов пообіцяв оточенню президента, що віддасть "Слузі народу" посаду секретаря міськради. Є ще інші чутки, що нібито Ігор сам може пізніше вступити до партії "Слуга народу", – розповідають УП топові політики у Харкові.

Згідно з даними соціологічного дослідження групи "Рейтинг", які проводилися на початку жовтня, за Терехова готові віддати свої голоси 57,6% харків'ян фото: пресслужба Ігоря Терехова

Можливо, є інше пояснення такої лояльності в.о. мера до ОПУ. Мова йде про звинувачення у підробці е-підпису Кернеса. Він начебто підписав поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова, перебуваючи у важкому стані в клініці "Шаріте". Чи міг він це зробити?

Слідчі, які ведуть відповідну кримінальну справу, мають щодо цього сумніви.

Головний конкурент Терехова Михайло Добкін так само не проти співпраці з Офісом, якщо він раптом виграє вибори.

"Міша ходить по людях, розказує, що Терехов залежний від Авакова. А він типу – єдиний незалежний і завжди готовий допомагати владі. Добкін так само був на Банковій, Офіс намагається грати з усіма", – розповідає один із членів Зе!Команди.

Наразі у місті Добкіна публічно підтримує партія ОПЗЖ, мовляв "він нам ідеологічно близький, та й інших сильних кандидатів там у нас немає".

Крім того, співрозмовники УП пов’язують цього кандидата з олігархом Рінатом Ахметовим та його партнером, депутатом Вадимом Новинським. Завдяки хорошим стосункам з ними, Добкін отримав можливість бути частим гостем на телеканалах "Україна" та "Україна 24".

Щоправда, в оточенні олігархів якісь конкретні домовленості з Добкіним заперечують.

"Вони не мають до цих виборів стосунку, тому що їхнього інтересу в Харкові немає. Так, Новинський зустрічався з Мішою, але ні про що таке вони не домовлялися. Вадим Владиславович добре до нього ставиться, але він так само гарно ставиться і до Терехова", – переконує УП джерело в оточенні Новинського.

І бідна кампанія Добкіна зайвий раз підтверджує, що великих грошей йому залучити не вдалось. Крім маловідомого технолога Володимира Єгорова, який раніше працював журналістом і відомий у медіа тим, що йому кілька разів підпалювали автомобіль, і скромної агітації штабу Добкіна – і похвалитись немає чим.

* * *

Якщо говорити загально, то вибори нового мера Харкова зводять до з’ясування стосунків між "друзями" Кернеса. Поки що у цій грі, як свідчать дані соціологічних опитувань, перемагає Ігор Терехов. Чи то з’язок із покійним мером у нього був тісніший, чи адмінресурсу більше.

Як би там не було, але в обох претендентів зараз є дві спільних проблеми.

Перша – це явка. Інтерес до місцевих виборів і так завжди менший, а тут ще й другі вибори за два роки. Тож основну роботу кандидати муситимуть докласти, щоб своїх "бабусь і трударів" фізично довести до дільниць.

"Там Терехов хоче в першому турі виграти, але схоже це нереально – явка буде замала, тому найшвидше буде і другий тур", – переконує один із впливових політиків у Харкові.

За умови виходу в другий тур у Добкіна з’явиться можливість об’єднати навколо себе весь пасіонарний проросійський електорат та велика спокуса спробувати "хитнути" ситуацію в Харкові. Дай Бог не за зразком "російської весни" 2014-го.

Хто б не виграв на виборах, він неминуче зіткнеться з іншою небезпекою – ріст апетитів Банкової. За даними УП, обидва кандидати уже погодились бути чуйними до прохань Офісу щодо секретаря міськради і заступників мера.

Тож переможець харківських виборів має всі шанси стати не другим Кернесом, а швидше другим Шмигалем: важливою, але непомітною фігурою на політичній дошці.

Роман Романюк, Роман Кравець, Ольга Кириленко, УП