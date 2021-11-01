На выборах мэра Харькова Терехов балансирует на грани 50% – "Опора"

Параллельный подсчет голосов общественной организации "Опора" на избирательных участках в Харькове показывает, что существует вероятность проведения второго тура между Игорем Тереховым и Михаилом Добкиным.

Источник: сайт "Опора", Интерфакс-Украина со ссылкой на координатора "Опоры" в Харькове Николая Зинченко

Прямая речь Зинченко: "По данным наших наблюдателей, господин Терехов получает 50,06% голосов избирателей (погрешность чуть больше 1%)

Скорее всего, у Терехова будет что-то в промежутке от 49 до 51%, что даст нам возможность говорить о том, будет ли у нас повторное голосование".

Детали: По данным "Опоры", за секретаря Харьковского городского совета Терехова проголосовали около 50,06% (погрешность 1,1%), за Добкина - 28,21% (погрешность 0,8%).

На третьем месте кандидат от "Европейской солидарности", депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, набравший 5,6% (погрешность 0,3%).

"Опора" не проводила экзит-пол избирателей на участках, а ведет параллельный подсчет голосов. Такие результаты составляют на основе полученных 99% протоколов подсчета с 220 избирательных участков в городе. Это составляет около трети от 611 избирательных участков в городе, что составляет репрезентативную выборку.

Напомним: Согласно пункту 4 статьи 2 Закона Украины "О местных выборах", в городах с населением свыше 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранными. В случае, если в первом туре ни один не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

Предыстория:

Избирательный процесс 31 октября на харьковских участках сопровождался большим количеством нарушений.

"Опора" заявила, что ее наблюдателей не допустили контролировать процессы подсчета голосов на нескольких участках.

По предварительным данным "Опоры", явка на выборах мэра Харькова составила 28%.

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