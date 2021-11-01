На выборах мэра Харькова Терехов балансирует на грани 50% – "Опора"
Параллельный подсчет голосов общественной организации "Опора" на избирательных участках в Харькове показывает, что существует вероятность проведения второго тура между Игорем Тереховым и Михаилом Добкиным.
Источник: сайт "Опора", Интерфакс-Украина со ссылкой на координатора "Опоры" в Харькове Николая Зинченко
Прямая речь Зинченко: "По данным наших наблюдателей, господин Терехов получает 50,06% голосов избирателей (погрешность чуть больше 1%)
Скорее всего, у Терехова будет что-то в промежутке от 49 до 51%, что даст нам возможность говорить о том, будет ли у нас повторное голосование".
Детали: По данным "Опоры", за секретаря Харьковского городского совета Терехова проголосовали около 50,06% (погрешность 1,1%), за Добкина - 28,21% (погрешность 0,8%).
На третьем месте кандидат от "Европейской солидарности", депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, набравший 5,6% (погрешность 0,3%).
"Опора" не проводила экзит-пол избирателей на участках, а ведет параллельный подсчет голосов. Такие результаты составляют на основе полученных 99% протоколов подсчета с 220 избирательных участков в городе. Это составляет около трети от 611 избирательных участков в городе, что составляет репрезентативную выборку.
Напомним: Согласно пункту 4 статьи 2 Закона Украины "О местных выборах", в городах с населением свыше 90 тысяч жителей нужно получить более 50% голосов избирателей, чтобы быть избранными. В случае, если в первом туре ни один не набирает такого количества, то проводят второй тур между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.
Предыстория:
- Избирательный процесс 31 октября на харьковских участках сопровождался большим количеством нарушений.
- "Опора" заявила, что ее наблюдателей не допустили контролировать процессы подсчета голосов на нескольких участках.
- По предварительным данным "Опоры", явка на выборах мэра Харькова составила 28%.
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