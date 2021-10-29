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Зеленский ответил Франции и Германии: ВСУ защищают Украину и будут действовать так дальше

Пятница, 29 октября 2021, 18:05

Президент Владимир Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе и подчеркнул, что Вооруженные силы используют вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.

Источник: Офис президента

Детали: Президент ответил на вопросы журналистов по поводу реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил на востоке и подчеркнул, что беспилотники ВСУ используют исключительно для защиты.

Прямая речь Зеленского: "Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем.

Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина.

Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВооруженные силыДонбассООСвойна
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