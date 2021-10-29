Зеленский ответил Франции и Германии: ВСУ защищают Украину и будут действовать так дальше
Президент Владимир Зеленский отреагировал на использование "Байрактара" на Донбассе и подчеркнул, что Вооруженные силы используют вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.
Источник: Офис президента
Детали: Президент ответил на вопросы журналистов по поводу реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил на востоке и подчеркнул, что беспилотники ВСУ используют исключительно для защиты.
Прямая речь Зеленского: "Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно обязанности и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем.
Кстати, мы отвечаем согласно договоренностям о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет действовать Украина.
Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу.
Предыстория:
- 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
- В МИД Германии заявили, что озабочены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники. В МИДе Франции также выразили обеспокоенность.
- А вот США отметили, что Россия врет о том, что Украина "Байрактарами" обостряет ситуацию.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на это ответил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.
- Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем и ночью уже более полугода.