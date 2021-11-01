После заявления об убийстве Полякова полиция еще раз допрашивает Скороход

Национальная полиция пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса после того, как она заявила, что ее сожитель нардеп Антон Поляков был убит.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: По его словам, допрос проводится в понедельник вечером.

Прямая речь: "С учетом последних обстоятельств… (заявлений – ред.) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не с хронометражем последних часов жизни пана Полякова".

Больше деталей: По словам Енина, его удивило, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало в эфире телеканала. "Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти пана Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции", - добавил он.

Енин рассказал, что правоохранители провели уже около 20 экспертиз и более 10 допросов тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни. Среди них была и Скороход. Замглавы МВД показал копию протокола ее допроса. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

Что было раньше: В воскресенье нардеп Анна Скороход, сожительница погибшего нардепа Антона Полякова, в эфире канала "Украина 24" заявила, что он был убит.

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