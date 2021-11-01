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После заявления об убийстве Полякова полиция еще раз допрашивает Скороход

Понедельник, 1 ноября 2021, 19:00
После заявления об убийстве Полякова полиция еще раз допрашивает Скороход
Анна Скороход, фото с ее страницы Facebook

Национальная полиция пригласила народного депутата Анну Скороход для повторного допроса после того, как она заявила, что ее сожитель нардеп Антон Поляков был убит.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телеканала "Украина 24"

Детали: По его словам, допрос проводится в понедельник вечером.

Прямая речь: "С учетом последних обстоятельств… (заявлений – ред.) народного депутата, она была прямо сегодня приглашена для второго допроса, который в эти минуты проводится. С учетом характера этих последних заявлений Нацполиция в ближайшее время обнародует более детальную информацию, чуть ли не с хронометражем последних часов жизни пана Полякова".

Больше деталей: По словам Енина, его удивило, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало в эфире телеканала. "Именно поэтому я хотел бы призвать всех граждан, которые возможно, владеют информацией об обстоятельствах смерти пана Полякова, не ждать месяц, а сразу информировать об этом органы Национальной полиции", - добавил он.

Енин рассказал, что правоохранители провели уже около 20 экспертиз и более 10 допросов тех, кто общался с Поляковым в последние часы и дни его жизни. Среди них была и Скороход. Замглавы МВД показал копию протокола ее допроса. По словам Енина, допрос был проведен на следующий день после гибели депутата.

Что было раньше: В воскресенье нардеп Анна Скороход, сожительница погибшего нардепа Антона Полякова, в эфире канала "Украина 24" заявила, что он был убит.

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
  • В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
  • Позже Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПоляковубийстводопросВерховная Рада
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