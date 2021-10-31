Скороход заявляет, что Полякова убили

Нардеп Анна Скороход, сожительница погибшего нардепа Антона Полякова, заявила, что он был убит.

Источник: Скороход в эфире канала "Украина 24" в воскресенье

Прямая речь: "Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой.

Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит.

И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин".

Детали: Скороход заявила, что Поляков никогда не принимал наркотиков.

"Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам", - сказала она.

Нардеп также заявила о следе от удушения, который она видела на теле Полякова.

"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела – и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", - заявила Скороход.

Она также опровергла заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина о том, что ранее она высказывала мнение, что Поляков умер своей смертью. По словам Скороход, ее ни разу не допрашивали в деле о смерти Полякова.

"Домой к нам не приходили, о его личный вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было. Меня никто не допрашивал, хотя я на это готова, я готова даже сделать это публично, если понадобится.

Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как убили и кто убил – я думаю, мы с вами узнаем", - сказала нардеп.

Скороход также сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были пожениться на его день рождения.

Она также заявила, что и он, и она были разведены: "Был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе… Мы были в разводе оба и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями".

В эфире телеканала было показано решение суда о разводе Полякова от 14 июня.

Скороход добавила, что склоняется к версии об убийстве Полякова из-за его политической деятельности.

Она также заявила, что не собирается кончать жизнь самоубийством и принимать наркотики ни при каких обстоятельствах.

Что предшествовало: 13 октября первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что следствие допросило сожительницу Полякова (вероятно, речь идет о нардепе Анне Скороход).

"На прямые наши вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти депутата она ответила достаточно категорически "нет"", - сказал тогда Енин.

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