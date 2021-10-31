Скороход заявляет, что Полякова убили
Нардеп Анна Скороход, сожительница погибшего нардепа Антона Полякова, заявила, что он был убит.
Источник: Скороход в эфире канала "Украина 24" в воскресенье
Прямая речь: "Мне очень неприятна вся грязь, которая льется и лилась, и та брехня, которая распространяется, в том числе, правоохранительными органами и которая не имеет ничего общего с правдой.
Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит.
И не надо рассказывать ничего о наркотиках и еще какой-то белиберде, которую придумывает господин Енин".
Детали: Скороход заявила, что Поляков никогда не принимал наркотиков.
"Я могу откровенно и четко, с полной уверенностью на 100% вас заверить, что в какой бы ситуации Антон ни находился, он бы никогда не прибег к наркотикам", - сказала она.
Нардеп также заявила о следе от удушения, который она видела на теле Полякова.
"Никто почему-то не объясняет борозду на шее от удушия, которая у него была, я лично ее видела – и в тот день, когда я приехала в морг в Киеве, я ее видела в Чернигове. Почему-то здесь нам полиция не дает никаких объяснений, что за борозда на шее была у Антона. Рассказывать про цепочку и еще какую-то чушь можно только людям, которые не понимают ничего в этом. Я уверена, что это след от удушья", - заявила Скороход.
Она также опровергла заявление замминистра внутренних дел Евгения Енина о том, что ранее она высказывала мнение, что Поляков умер своей смертью. По словам Скороход, ее ни разу не допрашивали в деле о смерти Полякова.
"Домой к нам не приходили, о его личный вещах у меня не спрашивали, никакого допроса меня не было ни разу. Меня только опросили перед моргом, но я была в таком состоянии, что там и опрашивать было нечего. Но допроса, о чем говорит Енин, никогда не было. Меня никто не допрашивал, хотя я на это готова, я готова даже сделать это публично, если понадобится.
Я никогда не говорила, что Антон умер своей смертью. Я буду повторять всегда, пока не добьюсь правды, что Антона Полякова убили. А как убили и кто убил – я думаю, мы с вами узнаем", - сказала нардеп.
Скороход также сообщила, что они с Поляковым были помолвлены и должны были пожениться на его день рождения.
Она также заявила, что и он, и она были разведены: "Был разведен, так же, как и я. Я могу вам дать решение суда о разводе… Мы были в разводе оба и нас ничего не связывало с нашими бывшими семьями".
В эфире телеканала было показано решение суда о разводе Полякова от 14 июня.
Скороход добавила, что склоняется к версии об убийстве Полякова из-за его политической деятельности.
Она также заявила, что не собирается кончать жизнь самоубийством и принимать наркотики ни при каких обстоятельствах.
Что предшествовало: 13 октября первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что следствие допросило сожительницу Полякова (вероятно, речь идет о нардепе Анне Скороход).
"На прямые наши вопросы о наличии тех или иных подозрений в возможной насильственной смерти депутата она ответила достаточно категорически "нет"", - сказал тогда Енин.
Предыстория:
- Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
- Полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.
- В МВД сообщили, что в организме Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.
- Позже Енин рассказал, что в организме Полякова, кроме метадона и алкоголя, нашли димедрол, который усиливает действие наркотиков.