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В МВД подтвердили, что в крови Полякова нашли метадон

Воскресенье, 10 октября 2021, 22:49
ФОТО: FACEBOOK ПОЛЯКОВА

Спикер МВД Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Источник: Шевченко в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований".

Детали: Шевченко напомнил, что рассматривается две версии произошедшего.

"Версии две — либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", — сказал он.

Что предшествовало: 9 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко заявила, что у нее есть данные о результатах токсикологического исследования крови Антона Полякова - его смерть наступила из-за одновременного действия на организм алкоголя и метадона.

Предыстория:

  • Парламентарий Антон Поляков внезапно умер 8 октября - ему стало плохо в такси, мужчину пытались реанимировать врачи скорой, позже медики констатировали смерть.
  • Народный депутат фракции "Слуга народа" Галина Янченко призвала не плодить конспирологические теории вокруг смерти бывшего коллеги по фракции, нардепа из группы "За майбутнє" Антона Полякова.
  • Сейчас полиция изучает такие версии причин смерти Полякова: хроническое заболевание, которое могло привести к смерти, отравление веществом - как самостоятельно, так и неизвестным лицом.

Темы: ПоляковМВД
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