"Слуга народа" выдвинула Резникова и Верещук в министры

Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а только что уволенного с этого поста Алексея Резникова – на министра обороны.

Источник: спикер фракции Юлия Палийчук на брифинге

Детали: Она напомнила, что кандидатуру Резникова предложил президент Владимир Зеленский.

Палийчук рассказала также, что после назначения Верещук вместо нее в Раду зайдет 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук, который в зе-команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – председатель контрольно-ревизионной комиссии.

Сергей Кострийчук Фото СН

Кроме того, по ее словам, фракция обсудила возможность назначить главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко - первым вице-премьером - министром экономики.

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