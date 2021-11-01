"Слуга народа" выдвинула Резникова и Верещук в министры
Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а только что уволенного с этого поста Алексея Резникова – на министра обороны.
Источник: спикер фракции Юлия Палийчук на брифинге
Детали: Она напомнила, что кандидатуру Резникова предложил президент Владимир Зеленский.
Палийчук рассказала также, что после назначения Верещук вместо нее в Раду зайдет 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук, который в зе-команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах он координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член высшего совета партии, в 2021 – председатель контрольно-ревизионной комиссии.
Кроме того, по ее словам, фракция обсудила возможность назначить главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а заместителя главы Офиса президента Юлию Свириденко - первым вице-премьером - министром экономики.
Предыстория:
- В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
- 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.
- По состоянию на конец сентября наиболее вероятными кандидатами на вылет называли министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Урусского, министра экологии Романа Абрамовского.
- В октябре в "Слуге народа" обсуждали увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.