Увольнения в Кабмине: кандидаты на вылет изменились – источники

Депутаты от "Слуги народа", которым в октябре предложат заменить нескольких министров, до сих пор не понимают, кого точно им придется увольнять, поскольку в последнее время список кандидатов на вылет немного изменился.

Источник: источники "Украинской правды"

Детали: По состоянию на конец сентября наиболее вероятные кандидаты на вылет такие: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Урусский, министр экологии Роман Абрамовский.

Ранее активно говорили об увольнении министра обороны Андрея Тарана, которым недовольны "уже все на свете". Но похоже, его снова забросят в "долгий ящик".

Собеседники издания отмечают, что ближе к следующей неделе список кандидатов на вылет может измениться.

Что было раньше: 27 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров в первой декаде октября.

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