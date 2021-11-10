Covid в Украине: новых больных меньше, чем неделю назад, умерших – больше

За сутки 9 ноября в Украине зафиксировали 23 283 случая заболевания коронавирусной болезнью и 816 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 696 человек, выздоровели 16 277 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Динамика обнадеживающая по сравнению с прошлой неделей. 7 дней назад, за сутки 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 случая заболевания и 720 летальных случаев, госпитализировали 5 935 пациентов, выздоровели 11 937 человек.

Среди 23,3 тысячи новых больных – 1 539 детей (6,6%) и 529 медработников (2,3%).

Больше всего заболевших в этот вторник обнаружили в Днепропетровской (1792), Харьковской (1719), Полтавской (1591), Одесской (1516) областях и г. Киев (1740).

Летальных случаев больше всего за последние сутки зарегистрировали в Днепропетровской области (84), в столице Киев (73), во Львовской (60), Полтавской (45), Херсонской (41) и Киевской (40) областях.

Тестирований во вторник сделали 146 589: методом ПЦР – 69 627, методом ИФА – 19 681, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 – 57 281.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 130 772 человек, из них 2 553 842 человека выздоровели, а 74 206 больных скончались.

Напомним: После усиления карантинных мер в большинстве регионов Украины и наращивания темпов вакцинации против Covid-19 наблюдаются признаки стабилизации эпидемической ситуации: замедлился рост новых больных и госпитализаций.

Однако количество смертей еще растет как следствие тяжелых случаев. По оценкам МОЗ и КШЭ, летальность начнет снижаться через неделю-две.

В понедельник власти заявили, что страна переживает пик эпидемии, общее количество новых больных сохраняется две недели подряд на уровне 152 тысяч человек, а госпитализаций – на уровне 34,3-34,5 тысяч человек.