Мэр Чернигова назвал "фигней" курс Украины в НАТО
Мэр Чернигова Владислав Атрошенко во время заседания городского совета назвал "фигней" евроатлантические стремления Украины, закрепленные в Конституции.
Источник: трансляция заседания Черниговского горсовета с выступлением Атрошенко
Прямая речь: "Сегодня мы говорим о НАТО: что нам нужно вступать в НАТО. Да фигня это все! Это абсолютно неэффективно, как уже неоднократно свидетельствовало, какая-то там... условно говоря... клуб.
Кого он защитил в последнее время? На кого нападали или Америка, или Россия? Кого защитило НАТО?! Никого!"
Детали: Мэр привел как пример неэффективности альянса операции НАТО во время гражданской войны в Югославии в 1990-х годах. Он намекнул, что авиаудары по городам в центре Европы со стороны такого военного альянса говорят о том, что организация не будет защищать интересы других независимых стран.
Подобным образом, по мнению Атрошенко, в НАТО не вмешались во время оккупации Россией Крыма и начала войны на Востоке.
Напомним: 16 января 2014 года Владислав Атрошенко как народный депутат поддержал "диктаторские законы" во время позорного голосования руками в зале Верховной Рады. Эти законы давали практически неограниченные возможности правоохранителям для преследования участников мирных протестов в центре Киева.
Предыстория:
- Ранее Атрошенко уже попадал в медийные скандалы. В 2004 году Атрошенко на автомобиле сбил насмерть пешехода. Тогда он был народным депутатом от оппозиционной партии "Наша Украина".
- В 2012 году Атрошенко как кандидат у депутата организовал подкуп избирателей: в положили положили яд для колорадских жуков.
- В 2017 году в Администрации президента скрыли информацию, за что мэру Чернигова вручили государственную награду.
- В 2020 году Атрошенко задекларировал, что унаследовал от отца 138 миллионов гривен и дом площадью более 700 кв. м.