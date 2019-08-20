Гендиректор 1+1 ушел с должности, а бизнес передал в "слепой траст"

Источник: пресс-служба "Группы 1+1 медиа", комментарий Ткаченко Лига.net

Гендиректор 1+1 медиа Александр Ткаченко уволился с занимаемой должности в связи с избранием народным депутатом, но останется Почетным президентом компании. При этом управлять группой будет Правление, в составе которого жена Ткаченко.

Дословно: "Поскольку генеральный директор 1+1 медиа Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа Наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об увольнении с должности".

Прямая речь Ткаченко: "Свою долю в "плюсах" в 5% продаю инвестиционной компании. Есть хорошая компания, наконец-то буду при деньгах".

Детали: Другой бизнес, по его словам, он передал в управление юридической компании, названия которой не уточнил.

Ткаченко также добавил, что журналисты, которые владеют долями холдинга и стали депутатами, тоже собираются продавать свои доли в компании.

Новым гендиректором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко.

Также сообщается, что медиахолдинг разделили на бизнес-единицы и корпоративные сервисы.

В частности, в 1 + 1 медиа появились бизнес-единицы "Телевизионный бизнес" во главе с Максимом Кривицким, "1 + 1 Продакшн" во главе с Викторией Левченко, "Платное телевидение" во главе с Ярославом Пахольчуком, "1 + 1 Digital и Инновации" во главе с Анной Ткаченко.

Корпоративными сервисами стали финансовый департамент во главе с Дмитрием Тузовым, GR-департамент во главе с Вячеславом Миенко, департамент по маркетинговым коммуникациям во главе со Светланой Павелецкой, департамент стратегии и рисков во главе с Викторией Романовой, HR-департамент во главе с Ларисой Брувер и Shared Services под руководством Ярослава Пахольчука, в которые входят технический, юридический департаменты, служба безопасности, админдепартамент и др. сервисы.

Отмечается, что вместо гендиректора стратегическое управление группой будет осуществлять Правление, состав которого утверждается акционером компании. В состав Правления вошли Вячеслав Миенко, Светлана Павелецкая, Ярослав Пахольчук, Максим Кривицкий, Дмитрий Тузов и жена Ткаченко – Анна Ткаченко.

Председателя Правления должны избрать на его первом заседании 28 августа.

Предыстория:

Ткаченко избран народным депутатом от партии "Слуга народу". Он прошел по списку, где был под 9 номером.

По данным УП, команда Зеленского рассматривает Ткаченко как одного из двух кандидатур на должность председателя КГГА.

Ткаченко также допустил, что может баллотироваться в мэры Киева. По его словам, вопрос не в том, хочет он баллотироваться или не хочет, а в том, что "в Киеве мы имеем кризис и пять лет упущенных возможностей".

Офис президента Владимира Зеленского добивается увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации – или путем постановления Кабинета министров, или путем отставки Кличко, который одновременно возглавляет Киевсовет.

Председатель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что его пытались подкупить в интересах Кличко.

Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное производство по данному факту и проверить утверждения Богдана.

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