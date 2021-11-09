Концентрация российских войск на границе с Украиной: США внимательно следят
В Департаменте обороны США следят за перемещением российских войск вблизи границ с Украиной и Белоруссией.
Источник: комментарий пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на сайте ведомства
Прямая речь: "Мы продолжаем фиксировать перемещения российских войск у границы с Украиной и в западных регионах России, вызывающие беспокойство. Мы продолжаем требовать от них объяснить их намерения. Что на самом деле они делают. И соблюдать Минские договоренности, и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".
Детали: В Пентагоне подтвердили концентрацию российских войск у границ Украины и Беларуси.
Впрочем, Кирби отказался дать количественную оценку военнослужащим России вблизи границ.
Также пресс-секретарь отказался сказать, соразмерно ли нынешнее скопление войск с маневрами в апреле этого года.
Предыстория:
- 8 ноября комитет Рады по безопасности и обороне заявил, что концентрации войск нет, но активизировалась разведка РФ.
- В Министерстве обороны Украины не подтвердили переброску российских войск в границу.
- Авторитетные американские издания The Washington Post i Politico в начале ноября опубликовали доказательства переброски российских войск близко к украинской границе.