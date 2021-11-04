Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков: Я сказал Зеленскому – правильно мне идти в отставку, а вам искать другие решения

Четверг, 4 ноября 2021, 22:05
Аваков: Я сказал Зеленскому – правильно мне идти в отставку, а вам искать другие решения
Скриншот из видео

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел принимать участие в "некоторых вещах, с которыми не согласен".

Источник: Аваков в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь Авакова: "Несколько месяцев перед отставкой я чувствовал определенный дискомфорт. Поэтому в какой-то момент времени мы сели, поговорили с президентом очень открыто, и я сказал ему – это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу тут дискутировать и не имею права – моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам пробовать находить другие решения".

Детали: По словам Авакова, 7,5 лет в должности министра внутренних дел – "это время большой нагрузки, больших испытаний и большой ответственности".

Он рассказал, что Зеленский пригласил его "как компетентного человека, который может делать это сложное дело", и что он "проработал два с лишним года, до тех пор, пока не увидел, что, его компетентность не может реализовать себя дальше – и это послужило причиной отставки".

Аваков добавил, что не хотел "участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен". Он также отметил, что "не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах", "умеет говорить "нет", а это не всем нравится".

Бывший министр рассказал, что к нему мог обратиться президент по тому или иному вопросу и спросить его мнения, а он якобы мог ответить: "Это полная ерунда, так делать нельзя".  

По словам Авакова, раньше он "мог провести независимые выборы, независимо от того, как на него давят, мог позволить себе расследовать любые инциденты на дорогах, в том числе с депутатами", и это "создавало правильное движение", а потом стало "не так".

Он также добавил, что его друзья стали говорить, что он выглядит иначе после того, как уволился. Аваков объяснил это тем, что "нагрузка с плеч ушла", что он больше не читает в 5 утра сводки и планы на день, а может посмотреть клип Тины Кароль или новости в мире технологий.

Читайте также: Конец эпохи Авакова. Как Зеленский уговорил министра уйти в отставку

Предыстория:

  • 13 июля министр внутренних дел Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую он занимал 7 лет.
  • 16 июля Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковотставкаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
18:13
От российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
Все новости...
Реклама: