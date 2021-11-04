Аваков: Я сказал Зеленскому – правильно мне идти в отставку, а вам искать другие решения

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ушел в отставку, потому что не хотел принимать участие в "некоторых вещах, с которыми не согласен".

Источник: Аваков в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь Авакова: "Несколько месяцев перед отставкой я чувствовал определенный дискомфорт. Поэтому в какой-то момент времени мы сели, поговорили с президентом очень открыто, и я сказал ему – это за вас голосовали 73%, это на вас ответственность, поэтому я ни в коей мере не хочу тут дискутировать и не имею права – моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам пробовать находить другие решения".

Детали: По словам Авакова, 7,5 лет в должности министра внутренних дел – "это время большой нагрузки, больших испытаний и большой ответственности".

Он рассказал, что Зеленский пригласил его "как компетентного человека, который может делать это сложное дело", и что он "проработал два с лишним года, до тех пор, пока не увидел, что, его компетентность не может реализовать себя дальше – и это послужило причиной отставки".

Аваков добавил, что не хотел "участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен". Он также отметил, что "не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах", "умеет говорить "нет", а это не всем нравится".

Бывший министр рассказал, что к нему мог обратиться президент по тому или иному вопросу и спросить его мнения, а он якобы мог ответить: "Это полная ерунда, так делать нельзя".

По словам Авакова, раньше он "мог провести независимые выборы, независимо от того, как на него давят, мог позволить себе расследовать любые инциденты на дорогах, в том числе с депутатами", и это "создавало правильное движение", а потом стало "не так".

Он также добавил, что его друзья стали говорить, что он выглядит иначе после того, как уволился. Аваков объяснил это тем, что "нагрузка с плеч ушла", что он больше не читает в 5 утра сводки и планы на день, а может посмотреть клип Тины Кароль или новости в мире технологий.

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