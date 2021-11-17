Bellingcat опубликовал новые детали по делу "вагнеровцев"

Bellingcat и The Insider обнародовали расследование уникальной операции спецслужб Украины, в ходе которой разведчикам, удалось вывезти из России десятки наиболее значимых боевиков ЧВК Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе.

Источник: Bellingcat, The Insider

Дословно: "Эта не имеющая аналогов по своей сложности и масштабу спецоперация должна была завершиться принудительным приземлением самолета с несколькими десятками боевиков на территории Украины, однако в последний момент, когда "вагнеровцы" уже направлялись в минский аэропорт, операция была "перенесена" после встречи разведчиков с политическим руководством, что кончилось арестом наемников силами белорусского КГБ".

Детали: Первая часть расследования посвящена тому, как украинские разведчики вербовали боевиков ЧВК Вагнера и получили из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Отмечается, что идея спецоперации началась еще в 2018 году, когда разведчики узнали, что боевики возвращаются в родные села России, сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию – это стало возможностью для украинских спецслужб.

Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили.

К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, преобладающее большинство из которых воевали на востоке Украины в какой-то момент между 2014 и 2018 годами. Из этой тысячи их особенно интересовали те, кто засветился в каких-либо военных преступлениях на территории Украины, — это несколько десятков конкретных лиц.

Для вербовки этих наемников была создана группа из сотрудников спецслужб и проект с кодовым названием "Авеню".

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Расследователи отмечают, что важным участником проекта был бывший офицер среднего звена ГРУ, арестованный и завербованный украинской разведкой в "ДНР" несколькими годами ранее. Он вернулся в Россию и вышел на пенсию, но через некоторое время по просьбе украинских разведчиков снова стал искать работу в Минобороны и успешно нашел.

Он стал важным членом команды, который мог предоставлять информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость.

Роль "главного рекрутера" и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с реальным боевым опытом, хорошо разбирающийся в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками.

В апреле 2020 года ответственным за проект "Авеню" был назначен украинский спецназовец, ранее входивший в состав контрразведки СБУ и руководивший операцией по аресту Цемаха.

Расследователи также рассказывают о втором сценарии посадки самолета в аэропорту Украины – это угроза взрыва на борту. В этом сценарии, как только соответствующий наземный диспетчерский пункт будет проинформирован об угрозе, он по своему усмотрению дает указание самолету приземлиться в аэропорту по своему выбору, поскольку гипотетический риск от взрыва распространялся не только на пассажиров, но и на людей на земле. Более того, согласно международному праву, украинские авиадиспетчеры могут дать указание пилоту не сообщать пассажирам об аварийной ситуации или даже об изменении траектории полета. Именно этот вариант и был принят за основу как наиболее надежный.

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