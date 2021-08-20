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СНБО вводит санкции против Деркача и ряда других лиц

Пятница, 20 августа 2021, 18:24
СНБО вводит санкции против Деркача и ряда других лиц
Андрей Деркач. Фото: Интерфакс-Украина

Совет нацбезопасности и обороны вводит персональные экономические ограничительные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Источник: брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова по результатам заседания совета, сайт СБУ

Прямая речь: "Сегодня решением Совета нацбезопасности и обороны введены санкции в отношении народного депутата Деркача".

Детали: Кроме того, сообщил Данилов, были введены санкции в отношении "определенного круга лиц", которые также, как и Деркач, были под санкциями США.

По его словам, среди новых фигурантов санкционного списка есть представители оккупированного Россией Крыма. Это - и судьи, и генералитет, и разведчики РФ, и СМИ, зарегистрированные в Крыму и на оккупированной части Донбасса. Перечень довольно большой, и Данилов пообещал ознакомить с ним позже.

По информации СБУ, это она внесла на рассмотрение СНБО предложения по применению этих санкций. Речь идет о пророссийских пропагандистах и 28 сотрудниках разведывательных и специальных служб РФ, которые "насаждают российские нарративы и способствуют оккупационной власти на временно оккупированных территориях".

В частности, санкции вводятся к 4 компаниям, связанным с интернет-ресурсами, которые ведут системную антиукраинскую пропаганду.

Также санкции вводятся против 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии.

Кроме того, санкции применят к 6 физлицам и одному юрлицу - следственному изолятору №1 по Крыму и Севастополю, которые причастны к нарушениям основных прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях.

Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем.

Предыстория: Еще в 2020 году Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, который публиковал пленки якобы с голосами Порошенко и Байдена.

Санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. "Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, утаивал или иным образом был причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США 2020 года", - говорится в сообщении Минфина.

Контрразведка США считает Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом - попыткой повлиять на результаты американского волеизъявления.

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: Деркач АндрейсанкцииСНБО
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