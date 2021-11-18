Covid в Киеве: почти 1,5 тысячи больных и 47 смертей за сутки
За сутки 17 ноября в столице диагностировали 1 483 новых случая заболевания коронавирусом, 47 больных умерли.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "За сутки 1 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов от вируса – 26 женщин от 36 до 85 лет и 21 мужчина от 59 до 92 лет".
Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (250), Дарницком (198) и Деснянском (173) районах.
141 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 161 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
Всего с начала пандемии в столице уже 283 880 подтвержденных случая коронавируса, 7 055 больных скончались, преодолели вирус 242 386 жителей столицы, из них 829 – за прошедшие сутки.
Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 15 ноября в Украине 838 человек умерли от коронавируса – это был новый антирекорд за сутки.
- В Киеве за сутки 9 ноября зафиксировали рекордные 73 летальных случая от осложнений Covid-19.
- По состоянию на 16 ноября количество смертей от Covid в Киеве превысило 7 тысяч.