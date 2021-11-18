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Covid в Киеве: почти 1,5 тысячи больных и 47 смертей за сутки

Четверг, 18 ноября 2021, 11:32
Фото pixabay.com

За сутки 17 ноября в столице диагностировали 1 483 новых случая заболевания коронавирусом, 47 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 483 подтвержденных случая заболевания коронавирусом и 47 летальных исходов от вируса – 26 женщин от 36 до 85 лет и 21 мужчина от 59 до 92 лет".

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (250), Дарницком (198) и Деснянском (173) районах.

141 больного коронавирусом госпитализировали, также положили в больницы 161 человека с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в столице уже 283 880 подтвержденных случая коронавируса, 7 055 больных скончались, преодолели вирус 242 386 жителей столицы, из них 829 – за прошедшие сутки.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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