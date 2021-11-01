Индия обещает сократить выбросы углерода до нуля к 2070 году
Индия пообещала сократить свои выбросы углерода до нуля к 2070 году.
Источник: BBC
Детали: Кроме того, Индия обязалась к 2030 году получать 50% своей энергии из возобновляемых источников и сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на миллиард тонн.
Чистый ноль или нейтрализация выбросов углерода означает отсутствие увеличения количества парниковых газов в атмосфере.
Индия является четвёртым по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая, США и ЕС. Китай объявил о планах обеспечения углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как США и ЕС стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.
Напомним: В начале октября Совет ООН по правам человека признал доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом.
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