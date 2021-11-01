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Индия обещает сократить выбросы углерода до нуля к 2070 году

Понедельник, 1 ноября 2021, 23:42
Индия обещает сократить выбросы углерода до нуля к 2070 году
SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images

Индия пообещала сократить свои выбросы углерода до нуля к 2070 году.

Источник: BBC

Детали: Кроме того, Индия обязалась к 2030 году получать 50% своей энергии из возобновляемых источников и сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на миллиард тонн.

Чистый ноль или нейтрализация выбросов углерода означает отсутствие увеличения количества парниковых газов в атмосфере.

Индия является четвёртым по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая, США и ЕС. Китай объявил о планах обеспечения углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как США и ЕС стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Напомним: В начале октября Совет ООН по правам человека признал доступ к чистой и здоровой окружающей среде фундаментальным человеческим правом.

Знать больше: "Красный код для человечества": ООН предупреждает о катастрофических изменениях климата

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Темы: Индияэкология
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