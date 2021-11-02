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Стало известно, как в Зе-команде отбирают кандидатов на министров

Вторник, 2 ноября 2021, 09:39
Алексей Резников. Фото ОПУ

Кандидатов на министров в нынешней власти предлагают несколько "кадровых центров" – премьер Денис Шмигаль, Офис президента и дуэт топов "Слуги народа" – Давид Арахамия и Александр Корниенко, но окончательное решение принимает президент Владимир Зеленский.

Источник: статья "Украинской правды" "Кабмин с несколькими переменными. Кого Зеленский выгонит из правительства"

Прямая речь одного из депутатов СН, который пробовался на такой "конкурс": "Звонит или встречает тебя, скажем, Давид, и говорит: слушай, не хочешь в правительство от нас? И тогда они с Корниенко тебя начинают расспрашивать, пробивать. И если ты ок, они уже предлагают тебя Банковой".

Детали: По словам собеседников УП, если какая-то кандидатура получает добро в руководстве СН, у премьера, и главное – на Банковой, дальше такого претендента экзаменует так называемая "малая фракция": лидеры СН, 15 заместителей Арахамии и главы комитетов от "слуг".

Такое заседание по поводу нынешних кандидатов в правительство, по данным УП, состоялось в середине прошлой недели.

По словам одного из членов "малой фракции" СН, теперь претенденты на кресла в Кабмине должны пройти собеседование на Банковой. Он подчеркнул, что там "очень важно предметно говорить с Зе, потому что он очень придирчив теперь, и просто пропетлять с ним не получится".

Рассказывают, что кроме самого Зеленского, чиновников на Банковой утверждают глава Офиса Андрей Ермак и премьер Шмигаль.

Прислушивается президент также к мнению своего первого помощника Сергея Шефира и заместителя Ермака Кирилла Тимошенко.

Но вообще именно Зеленский решает, кого премьер предложит, а Рада назначит в Кабмин.

Один из лидеров "слуг" рассказал, что фракция хочет продвигать в правительство своих депутатов и председателей комитетов, чтобы на их место заходили следующие списочники.

По словам "слуги", так они "вырастят своих депутатов, прогонят лучших через правительство, и больше людей обкатают в Раде".

Предыстория:

  • По данным источников УП, "Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнение министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом.
  • 1 ноября заявления на увольнение уже подали вице-премьеры Алексей Резников и Олег Урусский.
  • Фракция "Слуга народа" поддержала выдвижение нардепа Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а Резникова – на министра обороны.

Украинская правда
Темы: Слуга народаЗеленскийКабинет министров
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