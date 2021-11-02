Один из "мальчиков" по делу Гладковского снова работает с "Укроборонпромом"
Фигурант так званого "дела Свинарчуков" и бизнес-партнер Игоря Гладковского Виталий Жуков сотрудничает с "Укроборонпромом".
Источник: "Укроборонпром"
Детали: Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернуто первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.
Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.
Справка: Жуков – один из фигурантов коррупционных схем, бизнес-партнер Гладковского-младшего.
В настоящее время Виталий Жуков уже признан виновным в злоупотреблении влиянием, но освобожден от ответственности из-за сроков давности. Речь шла о предоставлении Житомирскому бронетанковому заводу 7 миллионов гривен помощи от государства, которые сразу использовали для оплаты счетов, связанных с бизнесом Жукова.
В то же время, в судах рассматриваются еще два дела по нему: о неуплате налогов и взятки для директора одного из оборонных заводов.
Из-за молодого возраста главных исполнителей и уверенности в собственной неприкосновенности за ними закрепилось прозвище "мальчики". Бизнес "мальчиков" строился на контрабанде запчастей для оборонных заводов из России.
Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом на пост президента, заявлял, что схемы в оборонке – это "кабздец".
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Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Предыстория:
- Речь идет о схеме хищения государственных средств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование "Bihus.info", были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, его сын Игорь и его бизнес-партнеры - Андрей Рогоза и Виталий Жуков, который в 2012 году начал работать в "Укроборонпроме".
- По данным журналистов, в 2015 году Гладковський-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
- 29 апреля 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога - 5 млн 255 тыс. гривен.