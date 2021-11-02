Один из "мальчиков" по делу Гладковского снова работает с "Укроборонпромом"

Фигурант так званого "дела Свинарчуков" и бизнес-партнер Игоря Гладковского Виталий Жуков сотрудничает с "Укроборонпромом".

Источник: "Укроборонпром"

Детали: Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернуто первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.

Справка: Жуков – один из фигурантов коррупционных схем, бизнес-партнер Гладковского-младшего.

В настоящее время Виталий Жуков уже признан виновным в злоупотреблении влиянием, но освобожден от ответственности из-за сроков давности. Речь шла о предоставлении Житомирскому бронетанковому заводу 7 миллионов гривен помощи от государства, которые сразу использовали для оплаты счетов, связанных с бизнесом Жукова.

В то же время, в судах рассматриваются еще два дела по нему: о неуплате налогов и взятки для директора одного из оборонных заводов.

Из-за молодого возраста главных исполнителей и уверенности в собственной неприкосновенности за ними закрепилось прозвище "мальчики". Бизнес "мальчиков" строился на контрабанде запчастей для оборонных заводов из России.

Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом на пост президента, заявлял, что схемы в оборонке – это "кабздец".

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Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

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