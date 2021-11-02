Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Один из "мальчиков" по делу Гладковского снова работает с "Укроборонпромом"

Вторник, 2 ноября 2021, 10:43
Юрий Гусев (посередине) и Виталий Жуков (справа) фото "Укроборонпром"

Фигурант так званого "дела Свинарчуков" и бизнес-партнер Игоря Гладковского Виталий Жуков сотрудничает с "Укроборонпромом".

Источник: "Укроборонпром"

Детали: Согласно данным концерна, на входящем в состав "Укроборонпрома" шосткинском заводе "Импульс" развернуто первое в истории независимой Украины серийное производство боеприпасов для подствольных и автоматических гранатометов.

Разработкой этого боеприпаса займется СКБ "Вектор-В", руководителем которого является Виталий Жуков.

Справка: Жуков – один из фигурантов коррупционных схем, бизнес-партнер Гладковского-младшего.

В настоящее время Виталий Жуков уже признан виновным в злоупотреблении влиянием, но освобожден от ответственности из-за сроков давности. Речь шла о предоставлении Житомирскому бронетанковому заводу 7 миллионов гривен помощи от государства, которые сразу использовали для оплаты счетов, связанных с бизнесом Жукова.

В то же время, в судах рассматриваются еще два дела по нему: о неуплате налогов и взятки для директора одного из оборонных заводов.

Из-за молодого возраста главных исполнителей и уверенности в собственной неприкосновенности за ними закрепилось прозвище "мальчики". Бизнес "мальчиков" строился на контрабанде запчастей для оборонных заводов из России.

Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом на пост президента, заявлял, что схемы в оборонке – это "кабздец".

Знать больше: #Свинарчуков_за_граты! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Предыстория:

  • Речь идет о схеме хищения государственных средств в оборонном секторе, кураторами которой, как свидетельствовало журналистское расследование "Bihus.info", были первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський, его сын Игорь и его бизнес-партнеры - Андрей Рогоза и Виталий Жуков, который в 2012 году начал работать в "Укроборонпроме".
  • По данным журналистов, в 2015 году Гладковський-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
  • 29 апреля 2020 года Жукову сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации средств. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога - 5 млн 255 тыс. гривен.

Украинская правда
Темы: УкроборонпромГладковскийВооруженные силы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Аваков рассказал, как СНБО вводил санкции: Папки за 5 минут до заседания и никаких доказательств

фото В Польше показали белорусских пограничников с инструментом для резки металлического забора

видео В Лавре митрополит Павел с "братьями" поскандалил с журналистами

фотоПутин и Лукашенко закрепили свой союз декретом

фотоУ водителя впервые забрали машину за неуплаченные штрафы

Арахамия назвал "антивакцинаторов" в Раде

Все новости...
Укроборонпром
Предприятие Укроборонпрома наживалось на ремонте бронетехники – СБУ
Зеленский подписал закон о реформе "Укроборонпрома"
Украинская оборонка ищет аналоги для более 3 тысяч комплектующих из РФ
Последние новости
01:55
Заместитель секретаря СНБО Демченко лоббировал "харьковские соглашения" – "Схемы"
01:10
За месяц в Европе covid-заболеваемость выросла на 55%
00:35
Умер руководитель киевского театра на Подоле Виталий Малахов
00:16
Киев выпустил облигаций на 300 миллионов
00:05
Скандал в Лавре с журналистами: полиция возбудила производство
23:47
Главное из зарубежья: таблетки от COVID, помилование Саакашвили, "красная зона" для Украины
23:41
В Украине появится фонд для поддержки кредитования малых аграриев
23:35
Украинец вышел в финал чемпионата мира по боксу
23:21
Новости экономики: новые министры, ВВП, накопительная пенсия
23:10
В Латвии будут выплачиваться компенсации в случае осложнений после вакцинации от COVID-19
Все новости...