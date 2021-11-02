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Зеленский встретился с Байденом в Глазго

Вторник, 2 ноября 2021, 12:16
Зеленский встретился с Байденом в Глазго
Джо Байден и Владимир Зеленский пожимают друг другу руку, фото: Twitter Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился и побеседовал с главой США Джозефом Байденом. Обсудили Донбасс.

Источник: аккаунт Зеленского в Twitter

Прямая речь: "В ходе беседы с Джозефом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине".

Детали: Подробности разговора пока не раскрываются.

Почему это важно: В последние дни появилась информация о наращивании Россией сил недалеко от границы с Украиной. Администрация президента США провела консультации с союзными странами по ситуации с безопасностью на украинско-российской границе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны, однако, не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.

Напомним: Владимир Зеленский в Глазго встречался также с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБайденВеликобритания
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