Зеленский встретился с Байденом в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился и побеседовал с главой США Джозефом Байденом. Обсудили Донбасс.

Источник: аккаунт Зеленского в Twitter

Прямая речь: "В ходе беседы с Джозефом Байденом в Глазго обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине".

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Детали: Подробности разговора пока не раскрываются.

Почему это важно: В последние дни появилась информация о наращивании Россией сил недалеко от границы с Украиной. Администрация президента США провела консультации с союзными странами по ситуации с безопасностью на украинско-российской границе.

В Главном управлении разведки Министерства обороны, однако, не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ Украины.

Напомним: Владимир Зеленский в Глазго встречался также с рядом других лидеров, в том числе премьером Британии Борисом Джонсоном и премьером Канады Джастином Трюдо.