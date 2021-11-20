Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Суббота, 20 ноября 2021, 20:57
Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT
Войска РФ, фото AFP/Getty Images

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.

Источник: Голос Америки со ссылкой на издание The New York Times, которое приводит данные своих источников среди американских и европейских чиновников

Детали: В материале NYT говорится, что западные чиновники пока не считают, что Кремль уже определился со своими планами: "Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые накопила вблизи Украины, но накопление воспринимается серьезно и США не считают, что это блеф".

Издание отмечает, что британская и американская разведки "все больше убеждены", что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины, или же для дестабилизации ситуации в Украине, что, по его убеждению, может способствовать смене власти в Киеве на более пророссийскую.

В то же время США стремятся разработать общую модель действий, к которым прибегнут совместно с ЕС, в случае полномасштабной войны РФ против Украины.

При этом должностные лица в США и Европе считают, что "любой ответ на размещение войск Россией должен быть тщательно взвешен во избежание эскалации ситуации и создания дальнейшей угрозы для Украины".

Напомним:

  • Два американских издания сообщили о перебрасывании российских войск к украинской границе: The Washington Post 31 октября написало о сосредоточении войск, а Politico обнародовало фото от 1 ноября в подтверждение этого. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что не верит в возможность большого наступления России и захвата территорий.
  • 20 ноября грузовой корабль Ocean Grand под флагом США с двумя катерами класса Island на борту прошел через пролив Дарданеллы, он следует в порт Одессы. Катера, предоставляемые Киеву Вашингтоном, предназначены для усиления Военно-морских сил Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: войнаРосcияУкраинаСШАПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
война
Для успеха контрнаступления Украине нужно вовремя получать оружие – Зеленский
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Зеленский на камеру поспорил с пророссийским президентом Болгарии о войне на камеру
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: