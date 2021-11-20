Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Разведка Соединенных Штатов предупредила союзников, что Европа и США имеют все меньше времени, чтобы разработать пакет экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Россию в ее планах развертывания военных действий против Украины.

Источник: Голос Америки со ссылкой на издание The New York Times, которое приводит данные своих источников среди американских и европейских чиновников

Детали: В материале NYT говорится, что западные чиновники пока не считают, что Кремль уже определился со своими планами: "Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые накопила вблизи Украины, но накопление воспринимается серьезно и США не считают, что это блеф".

Издание отмечает, что британская и американская разведки "все больше убеждены", что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины, или же для дестабилизации ситуации в Украине, что, по его убеждению, может способствовать смене власти в Киеве на более пророссийскую.

В то же время США стремятся разработать общую модель действий, к которым прибегнут совместно с ЕС, в случае полномасштабной войны РФ против Украины.

При этом должностные лица в США и Европе считают, что "любой ответ на размещение войск Россией должен быть тщательно взвешен во избежание эскалации ситуации и создания дальнейшей угрозы для Украины".

Напомним: