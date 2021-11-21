"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

В воскресенье вечером на Майдане Независимости активисты развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Источник: корреспондент УП

Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: Баннер "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство" развернули на фасаде "Глобуса".

Участники акции выкрикивали "Ермака за решетку", "Путин х…йло, Зеля с…кло".

Однако через 20 минут баннер на "Глобусе" разорвало пополам ветром.

Сейчас на Майдане Независимости несколько тысяч человек пришли отметить День Достоинства и Свободы, а также почтить память погибших во время Революции Достоинства.

Многолюдная колонна людей с цветами и флагами растянулась Аллеей Героев Небесной сотни.

Позже колонна людей пришла к часовне на Аллее Героев Небесной Сотни, где проходит межконфессиональная панихида по погибшим во время Революции Достоинства.

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