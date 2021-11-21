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"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

Воскресенье, 21 ноября 2021, 16:49
Их ложь унижает: на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком
фото Эльдара Сарахмана, УП

В воскресенье вечером на Майдане Независимости активисты развернули баннер, адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Источник: корреспондент УП

 
Все фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: Баннер "Их ложь унижает. Защитим наше достоинство" развернули на фасаде "Глобуса".

Участники акции выкрикивали "Ермака за решетку", "Путин х…йло, Зеля с…кло".

Однако через 20 минут баннер на "Глобусе" разорвало пополам ветром.

 

Сейчас на Майдане Независимости несколько тысяч человек пришли отметить День Достоинства и Свободы, а также почтить память погибших во время Революции Достоинства.

 

Многолюдная колонна людей с цветами и флагами растянулась Аллеей Героев Небесной сотни.

 

Позже колонна людей пришла к часовне на Аллее Героев Небесной Сотни, где проходит межконфессиональная панихида по погибшим во время Революции Достоинства.

 

Предыстория:

  • 15 ноября 2021 года временная следственная комиссия ВР обнародовала промежуточный вывод, согласно которому президент Владимир Зеленский не отменял операцию по задержанию "вагнеровцев", а глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет на это полномочий.
  • 17 ноября Bellingcat и The Insider обнародовали расследование, в котором экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба объяснял, что Андрей Ермак предлагал отложить на неделю реализацю спецоперации по "вагнеровцам", чтобы не сорвать договоренности с Россией о перемирии на Донбассе с 27 июля 2020 года. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк на это заявил, что Андрей Ермак "не мог даже пробовать руководить разведкой".
  • 18 ноября журналистка Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению высшего военно-политического руководства. В ОП заявили, что это серьезный "удар", так как Россия теперь знает все нюансы работы украинской разведки.
  • 19 ноября экс-глава Главного управления разведки Василий Бурба подтвердил, что Ермак якобы от имени Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам". Также он назвал небольшой круг лиц, для которых разведчики отчитываются о своих делах.

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Эльдар Сарахман, УП

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Темы: МайданЗеленскийАндрей Ермакакции
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