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Разведка У США есть данные, что РФ допускает масштабную наступательную операцию против Украины - Bloomberg

Понедельник, 22 ноября 2021, 12:00
Разведка У США есть данные, что РФ допускает масштабную наступательную операцию против Украины - Bloomberg
иллюстративное фото Unsplash

Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям и последующей длительной оккупации – если Владимир Путин решит совершить вторжение.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на информацию от анонимных собеседников, знакомых с вопросом, пишет "Европейская правда".

Данные передали нескольким странам-членам НАТО на прошлой неделе, чтобы подкрепить высказанные опасения по поводу возможных намерений Путина. В США полагают, что Путин может планировать вторжение в начале 2022 года.

Вероятный сценарий – наступление одновременно с оккупированного Крыма, через российскую границу и с территории Беларуси силами около 100 батальонных тактических групп, общей численностью до 100 000 человек, с расчетом на захват значительной территории и последующую продолжительную оккупацию.

Двое из собеседников сказали, что половина этих сил уже на позициях и что вторжение планируется поддерживать авиацией.

Два источника сообщают, что Россия начала беспрецедентную для постсоветских времен мобилизацию резервистов, и их роль, вероятно, будет состоять в том, чтобы удерживать территорию, когда туда уже зайдут основные силы. Впрочем, публично Россия не объявляла масштабный призыв резервистов.

Один из собеседников сообщил, что Штаты передали союзникам информацию, свидетельствующую о наращивании дезинформационных атак против Украины, и что Москва готовит новых агентов для дестабилизации ситуации в Украине.

Как ранее сообщала "Украинская правда", в ГУР Минобороны Украины рассказали, что РФ сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля. По словам главы ГУР, потенциальная атака может включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариуполе и меньшим вторжением через Беларусь.

The New York Times со ссылкой на свои источники среди американских и европейских чиновников сообщало, что британская и американская разведки "все больше убеждены", что Владимир Путин рассматривает возможность военных действий для захвата большей части Украины, или же для дестабилизации ситуации в Украине. По его мнению, это может способствовать смене власти в Киеве на более пророссийскую.

В Кремле назвали обнародование информации о возможных планах российского вторжения "нагнетанием истерии".

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Темы: войнаРосcияразведкаСША
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