У Путіна прокоментували дані про можливий напад на Україну

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков відреагував на інформацію українських та західних спецслужб про підготовку вторгнення в Україну – він "не виключає спроб провокацій".

Джерело: ТАСС

Деталі: РФ сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною. За даними українських розвідників, Москва готується атакувати до кінця січня – початку лютого з різних напрямків.

Розвідка США також заявила про плани Росії розгорнути військові дії проти України.

У Володимира Путіна назвали публікацію цієї інформації "істерикою", і звинуватили США у ситуації, що склалася.

Крім того, Пєсков заявив, що "не можна виключати" можливі провокації, які нібито стануть приводом звинуватити Росію у нападі на Україну. Про які саме провокації йдеться, він не уточнив.

Пряма мова Пєскова: "Ця істерика нагнітається штучно. Звинувачують (Москву - УП) у якійсь незвичайній військовій активності на нашій території ті, хто пригнав свої збройні сили через океан. Тобто Сполучені Штати Америки. Ну, це не зовсім логічно і не зовсім пристойно".

Більше деталей: Окремо спікер Путіна озвучив погрозу, що спроби силової деокупації ОРДЛО матимуть "найсерйозніші наслідки".

Пряма мова: "Україна, швидше за все, добивається чергової спроби розпочати силове вирішення своєї власної проблеми (мова про окупацію російськими гібридними військами частини Донбасу - УП). Добивається цього, швидше за все, під прикриттям тих самих навчань НАТО, кораблів НАТО у Чорному морі, американських, британських солдатів у регіоні, яких стає дедалі більше".

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