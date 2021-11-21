Путин говорит, что прошел ревакцинацию от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт".
Источник: Путин на встрече с замдиректора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС, Интерфакс
Прямая речь: "Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация".
Детали: Путин заявил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации.
"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", – рассказал он.
Путин также выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V".
В ходе встречи с Логуновым президент РФ спросил, может ли он принять участие в эксперименте.
Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.
"Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю", - ответил Путин.
Предыстория:
- Первую прививку против COVID-19 Владимир Путин сделал 23 марта, но было неизвестно, какой вакциной.
- Президент РФ вакцинировался без видеокамер. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сказал, что Путин отказался делать прививки публично, так что россиянам "придется верить на слово".
- 14 апреля Путин сообщил, что привился вторым компонентом вакцины против коронавируса.
- Только в июне президент РФ признался, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.