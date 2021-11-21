Путин говорит, что прошел ревакцинацию от коронавируса

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт".

Источник: Путин на встрече с замдиректора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС, Интерфакс

Прямая речь: "Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация".

Детали: Путин заявил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", – рассказал он.

Путин также выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V".

В ходе встречи с Логуновым президент РФ спросил, может ли он принять участие в эксперименте.

Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.

"Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю", - ответил Путин.

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