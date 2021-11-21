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Путин говорит, что прошел ревакцинацию от коронавируса

Воскресенье, 21 ноября 2021, 19:37
Getty Images

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел ревакцинацию от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт".

Источник: Путин на встрече с замдиректора российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым, передает ТАСС, Интерфакс

Прямая речь: "Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег я сделал себе еще одну прививку – "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация".

Детали: Путин заявил, что хорошо себя чувствует после проведенной ревакцинации.

"Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали. Но я ничего не чувствую, нормальное состояние, все нормально", – рассказал он.

Путин также выразил желание принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса "Спутник V".

В ходе встречи с Логуновым президент РФ спросил, может ли он принять участие в эксперименте.

Логунов ответил утвердительно и добавил, что президенту необходимо подписать соответствующее согласие, чтобы принять участие.

"Обязательно подпишу. Может быть, сегодня это сделаю", - ответил Путин.

Предыстория:

  • Первую прививку против COVID-19 Владимир Путин сделал 23 марта, но было неизвестно, какой вакциной.
  • Президент РФ вакцинировался без видеокамер. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда сказал, что Путин отказался делать прививки публично, так что россиянам "придется верить на слово".
  • 14 апреля Путин сообщил, что привился вторым компонентом вакцины против коронавируса.
  • Только в июне президент РФ признался, что вакцинировался российским препаратом Sputnik V.

Темы: Путинвакцинация
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