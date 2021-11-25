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91 из 135 судей, поданных ВРП, не прошли оценку – ОО обратились к Зеленскому

Четверг, 25 ноября 2021, 11:16
91 из 135 судей, поданных ВРП, не прошли оценку – ОО обратились к Зеленскому
владимир зеленский, фото: дмитрий ларин, уп

Общественные организации призывают президента Владимира Зеленского ни в коем случае не назначать бессрочно на должности судей, поданных Высшим советом правосудия, которые имеют отрицательное заключение Общественного совета добродетели и не прошли квалификационную оценку в соответствии с законом.

Источник: Фундация Dejure

Детали: Отмечается, что 18 ноября ВРП вместе с судейскими и адвокатскими организациями обратилась к Зеленскому с просьбой назначить судей якобы для разрешения кадрового кризиса в украинских судах. При этом, 91 из 135 судей, поданных президенту ВРП, имеют негативное заключение Общественного совета добродетели и не прошли квалификационную оценку.

Согласно Конституции, только тех судей, которые прошли квалификационную оценку, можно назначать на должность бессрочно.

Также, чтобы назначить личность судьей, по закону это должны поддержать 11 членов ВККС, которые не работают с 2019 года, а назначение судей без такой процедуры будет незаконным.

Активисты также сообщают, что среди кандидатур есть одиозные судьи, например, судья Майдана Виктор Кицюк, преследовавший протестующих за поездку в Межигорье. 26 июня 2018 года ВККС прекратила оценку Кицюка, то есть он даже не завершил тестирование и не проходил собеседования. Среди других кандидатов – судья Эдуард Бовкун, которого еще в 2010 году поймали на взятке, судили, сомнительно закрыли дело, и с тех пор он не совершает правосудия.

ОО обращались к ВРП, но безрезультатно.

Учитывая это, общественные организации призывают президента оставить без рассмотрения это представление ВРП.

Активисты напоминают, что вскоре приступит к работе Конкурсная комиссия, призванная перезагрузить ВККС, которая должна завершить процедуру оценки судей с негативными выводами ОРД.

Среди подписантов заявления – Фундация Dejure, ГПК, "Автомайдан", Bihus.Info, движение "Честно" и другие.

Напомним: Председатель Совета судей Богдан Монич заверил, что делегированные Советом члены конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) готовы приступить к работе и ждут приобщения к этому процессу делегированных в комиссию международных экспертов.

Украинская правда

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Темы: ВСПЗеленскийорганизации
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