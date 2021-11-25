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Зеленский снова проведет марафон со СМИ

Четверг, 25 ноября 2021, 16:15
Зеленский на первом пресс-марафоне, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 26 ноября проведет марафон общения с журналистами 30 медиа, посвященный "экватору" его каденции.

Источник: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк "Украинской правде"

Детали: Марафон, который ранее не анонсировали, начнется в пятницу в 12:00.

На марафон приглашены представители 30 средств массовой информации, сказал Подоляк.

Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в Facebook, но ни время, ни место встречи не сообщил (по состоянию на 16:10).

Эти детали будут указаны в приглашениях, объяснил он УП.

"Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали – скоро – в официальных сообщениях", – написал Никифоров.

Как стало известно из приглашения, встреча с журналистами состоится в коворкинге "Creative States" на Московской 8, что рядом с фудкортом "Kyiv Food Market", где Зеленский проводил пресс-марафон два года назад.

Владимир Зеленский уже проводил "марафон" с журналистами в первый год своего президентства – 10 октября 2019 года, на Фудмаркете в Киеве. Марафон длился 14 часов: начался в 10:00 и завершился в полночь.

Тогда Зеленский побил мировой рекорд и стал лидером с самой длительной пресс-конференцией, хотя она и имела черты неформального разговора.

Знать больше: 14 часов в фудкорте. Главное из того, что Зеленский говорит журналистам

Напомним: 1 декабря президент Владимир Зеленский планирует выступить в Верховной Раде с ежегодным обращением о внутреннем и внешнем положении Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСМИ
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